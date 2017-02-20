Ипотека по-украински: сколько придется откладывать для покупки жилья

20.02.2017 20:00

В Украине один из крупнейших банков анонсировал возобновления программы ипотечного кредитования.

Как известно, в Украине ипотечное кредитование "замерло" после падения экономики в 2014 году. Однако эксперты уверены: спрос на ипотеку у украинцев есть, но существующие условия отталкивает большинство желающих взять квартиру в кредит, а сами банки из-за возможных рисков не спешат развивать ипотечное кредитование, пишет Сегодня.

Отмечается, что в Украине средняя ставка по ипотечным кредитам - более 20% годовых, при этом первый взнос будет колебаться от 30 до 50% от стоимости квартиры. Так, государственный банк предлагает своим клиентам ипотеку под 23% годовых со сроком погашения до 15 лет.

"К примеру, если на 10 лет взять в ипотеку квартиру стоимостью 500 тысяч гривен, примерно 200 тысяч придется отдать сразу, еще 300 тысяч выплачивать ежемесячно по 6400 гривен. В результате за десять лет вместо 300 тысяч банку придется отдать 768 тысяч - в два с половиной раза больше", - сказано в статье..

Украинские банки не могут кредитовать под небольшой процент из-за больших рисков, поясняет директор Института финансового контролинга КНЭУ Олег Терещенко.

"Для банков это рискованный продукт, этот риск приходится закладывать в стоимость кредитования", - рассказывает доктор экономических наук.

На данный момент далеко не все украинские банки готовы предоставить своим клиентам ипотеку. По словам Владимира Мазуренко, даже те участники рынка, которые продолжили выдавать кредиты на жилье, "не рекламируют этот продукт и дают ипотеку только проверенным клиентам с хорошей кредитной историей".

"Понятно, что в текущей ситуации ипотека только просыпается. За 2014-2015-й года она практически исчезла. У нас за этот период инфляция была почти 60%, даже с высокими процентными банки за это время теряли, а не зарабатывали. Действительно, у нас можно взять 300 тысяч, а через 10 лет отдать 700 тысяч. Но кто вам скажет, какая будет реальная стоимость этих 700 тысяч через 10 лет?" - рассказывает эксперт.

В развитых странах, где риски для банков меньше, а уровень инфляции может колебаться в пределах одного процента в год, ипотеку можно взять под 3-5% годовых. Так, в США можно получить кредит на жилье (так называемый mortgage) с фиксированной ставкой 3,72% годовых на 30 лет. К примеру, с клиента, который взял кредит на 200 тысяч долларов, банк через 15 лет получит 252 тысячи долларов.

Экономист Олег Терещенко уверен, что ипотека в Украине возродится только при условии снижения рисков, возобновление программы в одном банке на рынок в общем, уверен эксперт, повлияет незначительно.

"Нужно смотреть на международные рейтинги. Конечно, динамика последнего года позитивная, но в рейтингах наша страна все еще находится в преддефолтном состоянии", - рассказывает доктор экономических наук.

На днях Министерство регионального строительства и ЖКХ утвердило показатели рекомендуемой стоимости построенного жилья. Дороже всего в столице - 11,2 тысячи гривен за квадратный метр, больше 10 тысяч гривен - в Донецкой и Харьковской областях. Самое дешевое жилье могут построить в Кировоградской области - 8,2 тысяч гривен за квадратный метр.

Так, квартира стоимостью 40 квадратов в Киеве может обойтись в 450,7 тысяч гривен, более 400 тысяч такая квартира обойдется в Донецкой и Харьковской областях. В Кировоградской области такая же квартира обойдется в 328,7 гривен, в Житомирской области - 338 тысяч, а в Закарпатской - 334,5 тысяч гривен.

Чтобы насобирать на квартиру, придется откладывать много лет. Учитывая соотношения стоимости квартиры и средней зарплаты, легче всего насобирать на жилье в Кропивницком (бывший Кировоград). Местным жителям для покупки квартиры понадобится в среднем 43,5 зарплат. В то же время киевлянам для покупки хорошей однокомнатной квартиры понадобится 119 месячных зарплат.

Источник: http://from-ua.com