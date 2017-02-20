- Сегодня украинцы молятся у монумента Героев Небесной Сотни и несут к нему цветы.14:18
- Экс-разведчик: Ситуация на пределе. Назревает третий Майдан14:05
- История с «паспортами» ДНР/ЛНР. Чем чревата очередная правовая выходка РФ13:48
- Російський політик дав українській владі «ядерну» пораду13:36
- Компромат на Порошенко: какие документы попали к Трампу13:20
- Беспорядки в Киеве: протестующих могут наказать13:05
- В центре Киева стоят десятки автобусов с людьми в камуфляже12:50
- В район Горлівки бойовики перекинули підрозділ ППО – Тимчук12:42
- Боевик «ДНР» устроил взрыв из-за ревности12:30
- «Шахтер» выбился в тройку топ-фаворитов Лиги Европы12:20
История с «паспортами» ДНР/ЛНР. Чем чревата очередная правовая выходка РФ
Украинский дипломат Богдан Яременко на своей странице в соцсети Facebook пишет о том, что уже ни для кого не секрет, что Россия нарушает все, что может и признание каких-то документов каких-то «ЛНР» и «ДНР» - это детские игрушки по сравнению с организацией вооруженной агрессии и убийством тысяч украинских граждан, передает replyua.net.
По словам Богдана Яременко, понятно и другое, своей очередной правовой выходкой Россия способствует дальнейшей институализации «ЛНР» и «ДНР», повышает возможности оккупационных властей управлять территориями, а вот, что за рамками понимания, так это тот факт, что действия власти Российской Федерации и Украины в этом вопросе полностью синхронны.
«Отстаивая торговлю с ОРДЛО, создавая формальные основания для выплат на временно оккупированных территориях заработной платы и так далее, украинская власть выполняет ту же задачу – обеспечить выживание оккупационной власти и облегчить ей управление территориями. Наверное, поэтому реакция Украины на очередной шаг агрессии России такая слабая, как всегда – заявления», – отметил Богдан Яременко.
Теги: Россия, Донбасс, паспорт, ДНР, ЛНР
- 71 процент жителей "ДНР" хотят получить российский паспорт, а Сурков продвигает эту идею - Ходаковский
- Российский Генштаб не оказывает помощь своим "отпускникам" на Донбассе, а ДНРовские "пограничники" еще и "отмечают" их паспорта
- Захарченко считает, что с паспортом "ДНР" можно ездить в РФ, а Россия об этом в курсе? (ВИДЕО)
- "Паспорт ДНР более полноценный, нежели украинский", - хвастает Пушилин (ВИДЕО)
- Главари квазиреспублик хотят выдавать жителям оккупированных территорий Донбасса российские паспорта
- Неожиданно: Россия признала паспорта "ДНР и ЛНР"
- В район Горлівки бойовики перекинули підрозділ ППО – Тимчук12:42
- Боевик «ДНР» устроил взрыв из-за ревности12:30
- В Авдеевку вернули электричество11:45
- Начались работы по восстановлению энергоснабжения Авдеевки10:35
- Боевики не дают восстановить энергоснабжение Авдеевки09:55
- Загострення в зоні АТО: ЗСУ зазнали втрат08:38
- Владельцев «паспорта» «ЛДНР» предлагают лишать гражданства Украины07:20
- Цена продовольственной корзины на неподконтрольном Донбассе на 25% выше, чем в Украине, – ООН22:00
- Семенченко: Блокаду Донбасса «зачистят» 23 февраля20:20
- Под Мариуполем бойцы НГУ пресекли контрабанду и задержали сепаратиста 20:00
- Сегодня украинцы молятся у монумента Героев Небесной Сотни и несут к нему цветы.14:18
- Экс-разведчик: Ситуация на пределе. Назревает третий Майдан14:05
- История с «паспортами» ДНР/ЛНР. Чем чревата очередная правовая выходка РФ13:48
- Російський політик дав українській владі «ядерну» пораду13:36
- Компромат на Порошенко: какие документы попали к Трампу13:20
- Беспорядки в Киеве: протестующих могут наказать13:05
- В центре Киева стоят десятки автобусов с людьми в камуфляже12:50
- В район Горлівки бойовики перекинули підрозділ ППО – Тимчук12:42
- Боевик «ДНР» устроил взрыв из-за ревности12:30
- «Шахтер» выбился в тройку топ-фаворитов Лиги Европы12:20
- Гематоген - корисна альтернатива шоколаду08:10
- Что делать, если кто-то «перебрал»: тактика ликвидации алкогольного отравления07:49
- Из-за легализации паспортов ЛДНР Украина рискует получить начало широкомасштабной войны15:37
- Как перестать беспокоиться и решить проблемы со сном - советы эксперта21:29
- Что делать, если ребенок подавился17:56
- Эти факты о человеческом мозге изменят вашу жизнь15:44
- Что нужно знать о какао08:36
- Как запах тела предупреждает о той или иной болезни21:42
- Какие продукты являются врагами для сердца и сосудов (ВИДЕО)20:40
- Брокер Форекс: как найти лучший сервис?12:40
- Порошенко готовит ответный шаг на указ Путина о документах "ЛДНР"
- Сначала указ, затем будут официально введены войска РФ - журналист об оккупированном Донбассе
- Боевики обстреляли торговый центр в Донецкой области, много раненых
- Будут ли платить пенсии работающим пенсионерам - мнение министра
- Завтра в Донецке перекроют движение транспорта - ожидают небывалой массовости митинг
- США предложили Украине помочь полностью заблокировать «ЛДНР»
- Мощная взрывная волна прокатилась по Донецку и Горловке
- Донецк дрожит от мощнейших обстрелов: слышат все районы, на Мотеле отключили электричество
- Висновків не зробив - нинішній ватажок "Сомалі" вже просив пробачення у українців (ВІДЕО)
- Создан сайт о прокремлевских политиках Украины