История с «паспортами» ДНР/ЛНР. Чем чревата очередная правовая выходка РФ

20.02.2017 13:48

Украинский дипломат Богдан Яременко на своей странице в соцсети Facebook пишет о том, что уже ни для кого не секрет, что Россия нарушает все, что может и признание каких-то документов каких-то «ЛНР» и «ДНР» - это детские игрушки по сравнению с организацией вооруженной агрессии и убийством тысяч украинских граждан, передает replyua.net.

По словам Богдана Яременко, понятно и другое, своей очередной правовой выходкой Россия способствует дальнейшей институализации «ЛНР» и «ДНР», повышает возможности оккупационных властей управлять территориями, а вот, что за рамками понимания, так это тот факт, что действия власти Российской Федерации и Украины в этом вопросе полностью синхронны.

«Отстаивая торговлю с ОРДЛО, создавая формальные основания для выплат на временно оккупированных территориях заработной платы и так далее, украинская власть выполняет ту же задачу – обеспечить выживание оккупационной власти и облегчить ей управление территориями. Наверное, поэтому реакция Украины на очередной шаг агрессии России такая слабая, как всегда – заявления», – отметил Богдан Яременко.