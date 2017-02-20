Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

История с «паспортами» ДНР/ЛНР. Чем чревата очередная правовая выходка РФ

20.02.2017 13:48
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
История с «паспортами» ДНР/ЛНР. Чем чревата очередная правовая выходка РФ

Украинский дипломат Богдан Яременко на своей странице в соцсети Facebook пишет о том, что уже ни для кого не секрет, что Россия нарушает все, что может и признание каких-то документов каких-то «ЛНР» и «ДНР» - это детские игрушки по сравнению с организацией вооруженной агрессии и убийством тысяч украинских граждан, передает replyua.net.

По словам Богдана Яременко, понятно и другое, своей очередной правовой выходкой Россия способствует дальнейшей институализации «ЛНР» и «ДНР», повышает возможности оккупационных властей управлять территориями, а вот, что за рамками понимания, так это тот факт, что действия власти Российской Федерации и Украины в этом вопросе полностью синхронны.

«Отстаивая торговлю с ОРДЛО, создавая формальные основания для выплат на временно оккупированных территориях заработной платы и так далее, украинская власть выполняет ту же задачу – обеспечить выживание оккупационной власти и облегчить ей управление территориями. Наверное, поэтому реакция Украины на очередной шаг агрессии России такая слабая, как всегда – заявления», – отметил Богдан Яременко.



Теги: Россия, Донбасс, паспорт, ДНР, ЛНР
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх