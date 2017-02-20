Экс-разведчик: Ситуация на пределе. Назревает третий Майдан

20.02.2017 14:05

Николай Маломуж, бывший глава внешней разведки Украины, заявил о том, что ситуация в украинском обществе достигла предела, при котором может начаться третий Майдан, передает replyua.net со ссылкой на Апостроф.

По словам Маломужа, дополнительным фактором, который может усугубить ситуацию, стала блокада поставок угля с оккупированных территорий.

«Необходимо провести с патриотами переговоры, поскольку участники блокады стремятся к массовой поддержке. Однако проблема еще не снята, а диалог с патриотами не проведен, и эта проблема частично может перейти в протесты в Киеве», уверен Маломуж.

Также он отметил, что президенту необходимо прекратить скрываться от патриотов, а вместо этого надо выйти на переговоры с ними, а также дать силовикам сигнал о том, чтобы они не применяли силу.

«Президент Украины взял на себя ответственность, и он не должен допускать бандитизма и коррупции, он обязан выполнять обещания, обеспечить права граждан. Ситуация с настроениями в обществе стала критической, и мы уже близки к опасной черте. Если власти не сориентируются, Украину может ждать третий Майдан», - уверен Маломуж.