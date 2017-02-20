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Экс-советник Путина: минский формат означает сдачу Украины

20.02.2017 16:48
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Экс-советник Путина: минский формат означает сдачу Украины

По мнению российского экономиста, бывшего советника президента РФ Андрея Илларионова,минский формат является крайне неудачным механизмом для урегулирования конфликта на Донбассе

Об этом он заявил в интервью «Апострофу».

«Минск является крайне неудачным решением. И Минск-2 намного хуже, чем Минск-1, хотя и Минск-1 далек от приемлемого варианта. По сути дела, это сдача суверенитета Украины. До сих пор украинские руководители не ответили, зачем они сдавали суверенитет страны. Сейчас по прошествии двух лет это уже очевидно всем – и в Украине, и за ее пределами», — говорит он.

При этом по мнению Илларионова, единственным аргументом, который можно привести на защиту Минска, это небольшое снижение интенсивности военных действий, и, как следствие, меньшее людских жертв. Однако обнародованные некоторое время назад данные о численности погибших показывают, что и этот аргумент не имееет под собой оснований.

«На самом деле сами Минские соглашения не оказали сколько-нибудь существенного воздействия на снижение интенсивности военных действий. Нынешнее обострение вокруг Авдеевки это лишний раз подтверждает. Если что-то и сдерживает от интенсификации военных действий, то это не бумага, подписанная Путиным или в присутствии Путина, а его собственное нежелание вести боевые действия, когда он не считает нужным их вести их», — заявил эксперт.

Он подчеркнул, что минские соглашения только помогают Путину скрывать истинные намерения.

 

Источник:  politeka.net



Теги: Украина, Донбасс, Путин, Минские договоренности
 
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