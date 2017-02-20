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Экс-советник Путина раскрыл план полномасштабного вторжения в Украину
Полномасштабного вторжения России в Украину не произойдет – время, когда это было возможным уже прошло
Такое мнение выразил бывший советник российского президента Владимира Путина, российский экономист Андрей Илларионов в интервью «Апострофу».
«Время для крупномасштабной операции с целью захвата территории, установления военного контроля ушло безвозвратно. Такого рода операции Путин мог проводить в марте, апреле, мае 2014 года. Сейчас уже поздно», — заявил Илларионов.
Он прогнозирует, что сейчас Кремль может только «делать какие-то гадости» в виде организации террористических актов, акций против украинских символов, людей, организаций и институтов.
При этом он добавил, что смысла проводить операции, подобные тем, которые СБУ предотвратила в Одесской и Харьковской областях, у Путина сейчас нет.
Источник: politeka.net
Теги: Украина, Донбасс, Путин, вторжение
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