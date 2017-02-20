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Экс-советник Путина раскрыл план полномасштабного вторжения в Украину

20.02.2017 11:55
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Экс-советник Путина раскрыл план полномасштабного вторжения в Украину

Полномасштабного вторжения России в Украину не произойдет – время, когда это было возможным уже прошло

Такое мнение выразил бывший советник российского президента Владимира Путина, российский экономист Андрей Илларионов в интервью «Апострофу».

«Время для крупномасштабной операции с целью захвата территории, установления военного контроля ушло безвозвратно. Такого рода операции Путин мог проводить в марте, апреле, мае 2014 года. Сейчас уже поздно», — заявил Илларионов.

Он прогнозирует, что сейчас Кремль может только «делать какие-то гадости» в виде организации террористических актов, акций против украинских символов, людей, организаций и институтов.

При этом он добавил, что смысла проводить операции, подобные тем, которые СБУ предотвратила в Одесской и Харьковской областях, у Путина сейчас нет.

 

Источник:  politeka.net



Теги: Украина, Донбасс, Путин, вторжение
 
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