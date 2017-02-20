Кабмин определит «обеспеченных» пенсионеров и заставит выбирать между работой и пенсией

20.02.2017 21:02

Работающим пенсионерам могут выдвинуть ультиматум: или зарплата, или... пенсия!

Такую норму пока не утвердили, но рассматривают, сообщают Подробности.

Справедливо ли это? В украинском правительстве кивают на европейский опыт. Вот только украинские пенсии - одни из самых низких в Европе. А старики просто вынуждены работать, чтобы выжить на неполные 2000 гривен.

Чтобы выжить, украинские пенсионеры просто вынуждены работать.

Пенсии в Украине сейчас - одни из самых низких в Европе. У нас средняя пенсия - это порядка 1,9 тыс. гривен. Примерно столько же в Молдове и Грузии. В остальных странах - намного больше. Даже в соседней Беларуси - это 4 тысячи гривен, а в России - 6. А Польше - в среднем пенсионеры получают 13 тысяч.

В странах побогаче суммы солиднее. И там пенсия - действительно заслуженный отдых. Людям хватает денег на безбедную жизнь и даже путешествия. Если кто и работает, то не ради выживания. Украинские пенсионеры - это армия уборщиц, консьержей, сторожей и нянь.

"Вакансия охранника в магазин - это 3000 грн., уборщица - 3500, повар и слесарь - 5000 грн. Зачастую бедный кадровик, принимая пенсионера на работу, сам не уверен, что он его правильно принял, правильно затабелировал. Потому что у нас, к сожалению, очень много всяких подзаконных актов, которые иногда пересекаются и противоречат друг другу", - рассказывает HR-эксперт Татьяна Пашкина.

Но вскоре путаницы может стать еще больше! Ведь возможности подзаработать официально могут лишить. На этой неделе в Минсоцполитики заявили: пенсионеров поставят перед выбором - или пенсия, или работа! Но потом уточнили: это коснется только обеспеченных пенсионеров.

"У меня мама 1500 получает. Я это понимаю, у которой 49 лет стажа, и вот мы для людей, которые долго работали и платили взносы, мы с 2012 года не делали осовремениваний и если мы проведем пенсионную реформу и проведем осовременивание, то такие, как ваша мама, как моя, они это быстро почувствуют. Когда мы говорим о том, что прекращает работу или так или так, это касается обеспеченных людей. Как будут определяться эти категории - или по уровню пенсии, или по должностям - это будет норма закона", - рассказывает министр социальной политики Украины Андрей Рева.

Но только норма эта - дискриминационная, - считают эксперты. Ведь пенсия - это не пособие по безработице, а гарантированная выплата. И даже если человек обеспеченный, лишить его пенсии при желании работать нельзя!

"Независимо от того, работаешь ты или не работаешь, пенсионная выплата является страховой выплатой и, соответственно, если ты платил страховые взносы, при наступлении страхового случая, то есть достижения человеком пенсионного возраста, ты получать страховые премии. Все, точка, это больше не зависит ни от чего вообще", - уверяет экономический эксперт Юрий Гаврилечко.

Еще одно новшество от авторов пенсионной реформы: платить только тем, у кого полный страховой стаж. А его планируют постепенно увеличить до 35 лет, сейчас - это 15. Но Пенсионный фонд ведет учет страховых взносов только с 2000 года! И тот, кому стажа не хватит, может его купить.

"Что касается 90-х годов, кто не работал, а потом пошел работать, поехал за границу, сейчас ему приближается пенсионный возраст, у него есть возможность возместить те взносы, которые он тогда не платил и тогда ему будет возобновлен стаж и он имеет право получать пенсию", - объясняет министр социальной политики Украины Андрей Рева.

"Скорее всего, что они придут к решению о том, чтоб не учитывать пенсионный стаж до 1 января 2000 года. Это когда ввелась система, которая смотрит, сколько каждый человек заплатил налогов. Они скажут: мы не можем проконтролировать, давайте берем во внимание только то, что после 2000 года", - говорит председатель совета Всеукраинской ассоциации пенсионеров Владимир Дзебак.

Но все это пока на уровне концепций. Пенсионную реформу только пишут.

"Я думаю, что сегодня проходит тестирование, есть сегодня те, кто ответственен за эти изменения в пенсионной системе, они просто тестируют, они бросают какую-то идею общественности, потом смотрят какой эффект и то, что будет вызывать негатив они его отменят", - предполагает Владимир Дзебак.

От идеи увеличить пенсионный возраст правительство уже отказалось. Хотя на этом настаивает МВФ. А вот на что согласятся, чтобы получить очередной транш и закрыть огромную финансовую дыру в Пенсионном фонде? Главное, чтобы разменной монетой не стали пенсионеры.

"Мы строим, будто бы, европейское государство, но я ни разу не слышал, чтобы европейские пенсионеры ходили с протянутой рукой", - говорит пенсионер, руководитель радиокружка Василий Никулица.

Источник: from-ua.com