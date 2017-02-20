Когда ждать новый Майдан: протест может легко выйти из-под контроля

20.02.2017 07:10

Митинги радикалов, огороженный Майдан и проход через рамки металлоискателей — так отмечали третью годовщину Майдана.

Политологи считают, что сейчас в обществе обострились настроения, которые могут привести к массовым протестам, пишут Вести.

"Блокадники" пришли под АП

В выходные центр Киева патрулировали усиленные наряды полиции и Нацгвардии (власть вывела 6,5 тыс. силовиков), перекрыли движение машин, а Майдан по периметру огородили огромными плакатами. Установленные на металлических щитах фотографии камуфлировали забор.

«Боятся, что палатки поставим, — осматривал забор один из киевлян, который пришел на митинг. — Но мы сегодня без реквизита, только озвучим свои требования, а потом — на Донбасс, чтобы продолжить блокаду».

К обеду на Майдане собрались радикалы: члены ОУН, С14, «Реванша», «Черного комитета» и др. Все они проходили через металлодетекторы, которые поставили на подходах к центру. Впрочем, правоохранители не просили ничего выкладывать из карманов, поэтому очередь двигалась быстро.

В заявке на митинг организаторы планировали собрать 100 тыс. человек, на деле пришло до 2 тысяч. Костяк — представители добробатов, которые участвуют в блокаде Донбасса (тут же и вербовали новых желающих присоединиться к блокаде).

И требования (освобождение политзаключенных, остановка торговли с ДНР и ЛНР), и предводители те же. В числе первых на импровизированную сцену поднялись нардепы Семен Семенченко и Владимир Парасюк. Последний, напомним, знаменит своим ультиматумом президенту Януковичу.

На этот раз Парасюк выдвинул ультиматум Порошенко: «Мы идем на Банковую к президенту. И если он нас не услышит, то очень скоро его карьера закончится». Под красно-черными флагами и флагами Украины, в сопровождении силовиков в полном облачении, они маршем прошли от Майдана до Администрации президента. Дальше обещали пойти к офису Рината Ахметова, которого они винят в торговле с Донбассом, но двинулись к «Укрэнерго», офис которого стали забрасывать дымовыми шашками и петардами.

Будет ли новый Майдан

Политолог Кость Бондаренко считает, что митинги, посвященные годовщине Майдана, могут грозить бунтами: «Реальная революционная обстановка еще не назрела — у революции есть определенный цикл, должно пройти несколько лет после предыдущей, чтобы аккумулировались протестные настроения. Сейчас возможны лишь отдельные бунты».

В целом согласен с ним и политолог Владимир Фесенко: «Сильны настроения Майдана-3. Риск такого развития событий усугубляет блокада Донбасса, которая вызывает дополнительное внутриполитическое напряжение. Но среди тех, кто выступает против власти, много разных персонажей из разных политсил. Они не смогут договориться между собой, а потому большинство населения за ними не пойдет».

Впрочем, есть и другое мнение. «Такие выступления чреваты столкновениями протестующих с силовиками. Они могут стать искрой для дальнейших бунтов, — считает политолог Андрей Золотарев. — Общество радикализировано, градус напряжения повышен до максимальных пределов, поэтому протест может легко выйти из-под контроля».

Источник: from-ua.com