Компромат на Порошенко: какие документы попали к Трампу

20.02.2017 13:20

Нардеп от Радикальной партии Андрей Артеменко назвал документы, которые передал окружению президенту США Дональда Трампа в качестве компромата на президента Украины Петра Порошенко

Об этом он сказал в интервью изданию «Страна.ua».

«Это платежки по Нацбанку, по оборонке, по офшорным компаниям Порошенко и его друзей. Ряд из них прямо подпадают под юрисдикцию США и могут обернуться уголовными делами против президента Украины в Америке», — заявил Артеменко.

По его словам, это очень серьезные материалы.

Также он добавил, что все эти документы получил благодаря сотрудничеству с экс-главой СБУ Валентином Наливайченко.

«Он полностью в курсе моих действий. И мы с ним активно сотрудничаем как в Украине, так и в США», — добавил нардеп.

Как сообщала Politeka ранее, по данным The New York Times Майклу Флинну, когда он еще занимал должность помощника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности, передали предложения по нормализации отношений между Россией и Украиной, а также относительно отмены санкций.

Позже Артеменко выступил с объяснениями относительно того, что включает в себя план «по мирному урегулированию конфликта с Россией», который он передал окружению президента США Дональда Трампа.

В частности одним из пунктов этого плана является многолетняя сдача Крыма в аренду России.

Источник: politeka.net