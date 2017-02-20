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Ляшко требует от Артеменко сдать депутатский мандат за "аренду Крыма"
20.02.2017 11:30
Лидер фракции "Радикальной партии" Олег Ляшко требует от депутата от РПЛ Андрея Артеменко сдать мандат после его позиции по аренде Крыма и плану по снятию санкций США с РФ. Об этом Ляшко заявил в кулуарах Рады перед заседанием согласительного совета Рады, сообщает телеканал 112 Украина.
Напомним, народный депутат из фракции Радикальной партии Андрей Артеменко разработал концепцию заключения мира между Украиной и Россией и снятия санкций с Москвы, план был передан советнику президента США Дональда Трампа Майклу Флинну незадолго до его отставки.
Инициатива предусматривает вывод российских войск с востока Украины и проведение всеукраинского референдума, на который будет вынесен вопрос о сдаче Крыма в аренду России на 50 или 100 лет.
Теги: Крым, аренда, Олег Ляшко, мандат
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