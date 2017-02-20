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Ляшко требует от Артеменко сдать депутатский мандат за "аренду Крыма"

20.02.2017 11:30
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Ляшко требует от Артеменко сдать депутатский мандат за "аренду Крыма"

Лидер фракции "Радикальной партии" Олег Ляшко требует от депутата от РПЛ Андрея Артеменко сдать мандат после его позиции по аренде Крыма и плану по снятию санкций США с РФ. Об этом Ляшко заявил в кулуарах Рады перед заседанием согласительного совета Рады, сообщает телеканал 112 Украина.
Напомним, народный депутат из фракции Радикальной партии Андрей Артеменко разработал концепцию заключения мира между Украиной и Россией и снятия санкций с Москвы, план был передан советнику президента США Дональда Трампа Майклу Флинну незадолго до его отставки.
Инициатива предусматривает вывод российских войск с востока Украины и проведение всеукраинского референдума, на который будет вынесен вопрос о сдаче Крыма в аренду России на 50 или 100 лет.



Теги: Крым, аренда, Олег Ляшко, мандат
 
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