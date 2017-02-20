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На Майдан намагалися пронести бойову гранату

20.02.2017 14:28
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На Майдан намагалися пронести бойову гранату

Стало відомо про затримання озброєного чоловіка в центрі української столиці

Як передає Politeka з посиланням на повідомлення начальника Головного управління столичної Нацполіціі Андрія Крищенко, у затриманого при собі виявилася бойова граната.

“Кілька хвилин тому на фільтраційному посту затримали чоловіка, у якого виявлено гранату РГД-5. Як пояснив, ніс на Майдан. Навіщо – не говорить”, – пише він.

З’ясувалося, що затримати озброєного чоловіка вдалося у районі Європейської площі. Інцидент стався  близько 11 ранку. Ім’я затриманого не повідомляється, відомо лише, що чоловік киянин, 1988 року народження.

На поточний момент на місці події працюють фахівці зі знешкодження вривоопасной техніки і оперативники. За даним фактом буде возбмуждено кримінальне провадження за ст. 263 ККУ «Незаконне поводження зі зброєю».

Як уже розповідала Politeka, вчора в ході акції пам’яті Небесної сотні, у центрі Києва сталися сутички. В ході зіткнення між учасниками і правоохоронцями постраждало кілька людей, дівчині-поліцейській зламали руку. Ряд учасників акції пам’яті був затриманий правоохоронцями.



Теги: Донбасс, граната, Майдан
 
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