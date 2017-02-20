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Насалик розповів про альтернативу антрацитовому вугіллю з Донбасу
В інтерв’ю ICTV очільник Міненерго України Ігор Насалик заявив, що Київ може почати поставку вугілля антрацитової марки з Росії чи з ПАР, про що передає replyua.net. При цьому високопосадовець зазначив, що вартість такого вугілля буде значно більшою. На переконання Ігоря Насалика, знайти альтернативу поставкам вугілля для українських ТЕС можна «з завтрашнього дня», проте тоді кошти отримають російська шахтарі та бюджет Росії.
Щодо постачання вугілля з ПАР, то український міністр наголосив, що для цього потрібно від сорока до п’ятдесяти днів, і його вартість буде вдвічі перевищувати українське. Також Насалик заявив, що всі її підприємства, які займаються видобутком вугілля, мають українську реєстрацію та сплачують податки до бюджету України.
Варто нагадати, що в останніх числах січня поточного року низка активістів, військових АТО та нардепів розпочали блокаду торгівлі Києва з самопроголошеними республіками Донбасу. У тому числі, перекрито декілька залізничних шляхів у Донецькій та Луганській областях. Трохи згодом перекритою була дорога поруч з населеним пунктом Золоте. Правоохоронці відкрили низку кримінальних проваджень по відношенню до учасників блокади.
Источник: replyua.net
Теги: Донбасс, топливо, альтернатива
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