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Названа неожиданная причина заоблачных платежек за тепло

20.02.2017 08:25
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Названа неожиданная причина заоблачных платежек за тепло

Платежки за тепло стали настоящим шоком для украинцев – к оплате требуется от нескольких тысяч до 10 тыс. грн за небольшие квартиры, при том, что в доме едва тепло

Оказалось, что помимо расходов на «отопление улицы» существенно увеличить коммунальные счета может и сосед, говорится в сюжете ТСН.

Журналисты выяснили, что тепло вместе с деньгами украинцев из домов уходит через неутепленные стены — ежегодно вылетает до 6 тысяч гривен. Когда холодная крыша — еще 5 тыс. грн. Через окна — выдувается 3 тыс. грн.

Кроме того, если в доме кто-то утеплил себе балкон, поставил там несколько батарей, то за эту неучтенную площадь платят все жильцы многоквартирного дома с общим счетчиком. А когда во дворе еще и достроили магазин и незаконно врезались в систему, то и за эти квадратные метры иногда платят также жители дома.

Украинцам советуют присмотреться к квартирам соседей, атакже владельцам офисов или магазинов на первом этаже. Первый шаг — проверка тепловизором, второй — инспекция, которая пересчитает отапливаемые площади. Только в Киеве за последние несколько недель таким неравнодушным пересчитали 48 тысяч платежек. С появлением домового счетчика одного на всех — стоит или знакомиться и решать все справедливо, или самому платить за соседа тысячи собственных гривен.

 

Источник:  politeka.net



Теги: Украина, Донбасс, тепло, коммунальные услуги
 
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