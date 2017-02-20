ОРДЛО сделали Украину крупнейшим импортером пива и мяса из России

20.02.2017 10:50

Украина из-за поставок в Донбасс стала самым большим импортером российского мяса и пива. Об этом сообщает газета "Ведомости", передает телеканал 112 Украина.

Согласно данным российской Федеральной таможенной службы, на Украину приходится почти 30% от всего российского экспорта мяса и пива.

Поставки пива за год выросли в полтора раза — до 38,46 миллиона декалитров, следует из статистики ФТС. В 2016 году из России в Украину также экспортировали 48 тыс. тонн мяса.

Как сообщает "Ведомости" со ссылкой на источники в российских торговых и производственных компаниях, российские товары поставляются в так называемые "ДНР" и "ЛНР". При этом, согласно данным ФТС, получателями всех экспортированных за последние два года на Украину товаров значатся компании из Луганской и Донецкой областей.

По данным газеты, сотрудники торговых сетей в Донбассе подтверждают ввоз из России в так называемые "ДНР" и "ЛНР" продукции всех крупнейших производителей.

При этом российские производители "или уверяют, что ничего не продают, или отказываются обсуждать эту тему", отмечает издание.