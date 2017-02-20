- Скончался украинский режиссер, продюсер и клипмейкер Максим Паперник11:01
- ОРДЛО сделали Украину крупнейшим импортером пива и мяса из России10:50
- Синдром Савченко: Ляшко и Радикальную партию ждет непростая неделя10:38
- Расстрел Майдана: известна судьба 16 экс-«беркутовцев»10:02
- Насалик розповів про альтернативу антрацитовому вугіллю з Донбасу09:45
- Запахло весной: Украине спрогнозировали потепление09:10
- Все на Майдан: кто сегодня будет «взрывать» Киев08:50
- Загострення в зоні АТО: ЗСУ зазнали втрат08:38
- Названа неожиданная причина заоблачных платежек за тепло08:25
- Семенченко заявил о намерении блокировать всю торговлю с Россией07:31
ОРДЛО сделали Украину крупнейшим импортером пива и мяса из России
Украина из-за поставок в Донбасс стала самым большим импортером российского мяса и пива. Об этом сообщает газета "Ведомости", передает телеканал 112 Украина.
Согласно данным российской Федеральной таможенной службы, на Украину приходится почти 30% от всего российского экспорта мяса и пива.
Поставки пива за год выросли в полтора раза — до 38,46 миллиона декалитров, следует из статистики ФТС. В 2016 году из России в Украину также экспортировали 48 тыс. тонн мяса.
Как сообщает "Ведомости" со ссылкой на источники в российских торговых и производственных компаниях, российские товары поставляются в так называемые "ДНР" и "ЛНР". При этом, согласно данным ФТС, получателями всех экспортированных за последние два года на Украину товаров значатся компании из Луганской и Донецкой областей.
По данным газеты, сотрудники торговых сетей в Донбассе подтверждают ввоз из России в так называемые "ДНР" и "ЛНР" продукции всех крупнейших производителей.
При этом российские производители "или уверяют, что ничего не продают, или отказываются обсуждать эту тему", отмечает издание.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, пиво, мясо
- Что ждет Донбасс?
- Ради сильной экономики: власти Крыма анонсируют повышение цен
- Медведчук увидел "потепление" в украинско-российских экономических отношениях
- Янукович и Медведев в Донецке поговорят о газе
- Вице-премьер Украины: "Без России у нас рухнет промышленность и начнётся безработица" (ВИДЕО)
- ИСД отложил на три года строительство метзавода
- Начались работы по восстановлению энергоснабжения Авдеевки10:35
- Боевики не дают восстановить энергоснабжение Авдеевки09:55
- Загострення в зоні АТО: ЗСУ зазнали втрат08:38
- Владельцев «паспорта» «ЛДНР» предлагают лишать гражданства Украины07:20
- Цена продовольственной корзины на неподконтрольном Донбассе на 25% выше, чем в Украине, – ООН22:00
- Семенченко: Блокаду Донбасса «зачистят» 23 февраля20:20
- Под Мариуполем бойцы НГУ пресекли контрабанду и задержали сепаратиста 20:00
- Оккупационные войска семь часов штурмовали Авдеевку18:40
- В блоке гуманитарных вопросов по Донбассу появилась надежда на прогресс, — политолог17:40
- ЛЭП в Авдеевке восстановлена с украинской стороны16:30
- Первые в мире гонки беспилотных авто закончились аварией11:15
- Скончался украинский режиссер, продюсер и клипмейкер Максим Паперник11:01
- ОРДЛО сделали Украину крупнейшим импортером пива и мяса из России10:50
- Синдром Савченко: Ляшко и Радикальную партию ждет непростая неделя10:38
- Начались работы по восстановлению энергоснабжения Авдеевки10:35
- Китайский вокзал начал патрулировать "робокоп"10:30
- МИД Турции: Анкара не признает аннексию Крыма, несмотря на улучшение отношений с Москвой10:20
- Джеймс Кемерон переиздал "Терминатор 2" в 3D10:10
- Расстрел Майдана: известна судьба 16 экс-«беркутовцев»10:02
- Боевики не дают восстановить энергоснабжение Авдеевки09:55
- Гематоген - корисна альтернатива шоколаду08:10
- Что делать, если кто-то «перебрал»: тактика ликвидации алкогольного отравления07:49
- Из-за легализации паспортов ЛДНР Украина рискует получить начало широкомасштабной войны15:37
- Как перестать беспокоиться и решить проблемы со сном - советы эксперта21:29
- Что делать, если ребенок подавился17:56
- Эти факты о человеческом мозге изменят вашу жизнь15:44
- Что нужно знать о какао08:36
- Как запах тела предупреждает о той или иной болезни21:42
- Какие продукты являются врагами для сердца и сосудов (ВИДЕО)20:40
- Брокер Форекс: как найти лучший сервис?12:40
- Порошенко готовит ответный шаг на указ Путина о документах "ЛДНР"
- Сначала указ, затем будут официально введены войска РФ - журналист об оккупированном Донбассе
- Боевики обстреляли торговый центр в Донецкой области, много раненых
- Будут ли платить пенсии работающим пенсионерам - мнение министра
- Завтра в Донецке перекроют движение транспорта - ожидают небывалой массовости митинг
- США предложили Украине помочь полностью заблокировать «ЛДНР»
- Мощная взрывная волна прокатилась по Донецку и Горловке
- Донецк дрожит от мощнейших обстрелов: слышат все районы, на Мотеле отключили электричество
- Висновків не зробив - нинішній ватажок "Сомалі" вже просив пробачення у українців (ВІДЕО)
- Создан сайт о прокремлевских политиках Украины