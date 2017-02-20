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Пенс сделал жесткое заявление по «Минску»
20.02.2017 19:25
Вашингтон будет требовать от Москвы реализации минских договоренностей, несмотря на попытки найти взаимопонимание
Об этом заявил вице-президент США Майкл Пенс, передает «РИА-Новости».
«США будут требовать от России выполнения минских соглашений, даже несмотря на поиск общих основ для сотрудничества», — сказал Пенс.
Напомним, что вице-президент США Майкл Пенс заверил президента Украины Петра Порошенко, что что для новой администрации США вопрос Крыма и и борьбы за его освобождение остается среди приоритетов.
Также сообщалось, что более 100 известных украинцев подписали обращение к вице-президенту США и устроили флешмоб, который напоминает миру о невозможности умиротворения агрессора.
Источник: politeka.net
Теги: Донбасс, Минские договоренности
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