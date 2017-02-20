Приватизация ОПЗ: МВФ озвучил дедлайн

20.02.2017 20:48

В Международном валютном фонде предложили Украине провести приватизировать Одесский припортовый завод до конца июня этого года

Как передает агентство «Украинские Новости», об этом говорится в меморандуме о сотрудничестве Украины с МВФ.

Согласно документу, до приватизации, дабы привлечь авторитетных инвесторов, нужно «урегулировать недостатки баланса» предприятия.

Речь идет о долге ОПЗ в размере $193 млн перед компанией Ostchem Holding Limited, входящей в Group DF Дмитрия Фирташа за поставленный природный газ.

Согласно проекту меморандума, Украина обязуется приватизировать до конца сентября 2017 года часть госпредприятий, определенных для приватизации до конца сентября 2017 года.

Среди них: ПАО «Центренерго», «Турбоатом», акции которых уже переведены в ФГИ, и облэнерго, чьи акции будут переведены в ФГИ до конца апреля 2017 г.

Также, согласно документу, к концу февраля должно быть утверждено законодательство, позволяющее полную приватизацию ГП «Укрспирт» до конца сентября 2017 года.

Источник: politeka.net