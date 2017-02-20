- Не дожил до Гааги: умер постпред России в ООН Чуркин.21:45
- Украинцев предупредили о резком изменении погоды21:20
- Кабмин определит «обеспеченных» пенсионеров и заставит выбирать между работой и пенсией21:02
- Приватизация ОПЗ: МВФ озвучил дедлайн20:48
- Ипотека по-украински: сколько придется откладывать для покупки жилья20:00
- Детские суициды из-за «групп смерти»: советы родителям от киберполиции19:45
- Пенс сделал жесткое заявление по «Минску»19:25
- Соратники Януковича вернули украденные деньги и дали показания19:15
- Мешканці Авдіївки вже не надіються на режим "тиші"18:28
- Украинцев будут мотивировать платить взносы в Пенсионный фонд17:55
Приватизация ОПЗ: МВФ озвучил дедлайн
В Международном валютном фонде предложили Украине провести приватизировать Одесский припортовый завод до конца июня этого года
Как передает агентство «Украинские Новости», об этом говорится в меморандуме о сотрудничестве Украины с МВФ.
Согласно документу, до приватизации, дабы привлечь авторитетных инвесторов, нужно «урегулировать недостатки баланса» предприятия.
Речь идет о долге ОПЗ в размере $193 млн перед компанией Ostchem Holding Limited, входящей в Group DF Дмитрия Фирташа за поставленный природный газ.
Согласно проекту меморандума, Украина обязуется приватизировать до конца сентября 2017 года часть госпредприятий, определенных для приватизации до конца сентября 2017 года.
Среди них: ПАО «Центренерго», «Турбоатом», акции которых уже переведены в ФГИ, и облэнерго, чьи акции будут переведены в ФГИ до конца апреля 2017 г.
Также, согласно документу, к концу февраля должно быть утверждено законодательство, позволяющее полную приватизацию ГП «Укрспирт» до конца сентября 2017 года.
Источник: politeka.net
Теги: Донбасс, приватизация, МВФ
- Кабмин хочет продать "Черноморнефтегаз"
- Янукович научит мир жить по понятиям "Кобзаря"
- Избиение полицейского до полусмерти вызвало восторг у публики (ВИДЕО)
- Слепую певицу не пускают в США из-за тёмных очков
- Дерзкое ограбление: из рук музыканта вырвали скрипку Страдивари (ВИДЕО)
- В Киев отправились военные из США
- Мешканці Авдіївки вже не надіються на режим "тиші"18:28
- Донецкая фильтровальная станция готова к запуску17:15
- Бій під Авдіївкою – російські диверсанти пішли на прорив15:52
- Правозахисник розповів про «плюси» та «мінуси» визнання РФ «паспортів» невизнаних республік Донбасу15:40
- Авдеевские полицейские нашли в огороде российский беспилотник15:30
- В район Горлівки бойовики перекинули підрозділ ППО – Тимчук12:42
- Боевик «ДНР» устроил взрыв из-за ревности12:30
- В Авдеевку вернули электричество11:45
- Начались работы по восстановлению энергоснабжения Авдеевки10:35
- Боевики не дают восстановить энергоснабжение Авдеевки09:55
- Не дожил до Гааги: умер постпред России в ООН Чуркин.21:45
- Украинцев предупредили о резком изменении погоды21:20
- Кабмин определит «обеспеченных» пенсионеров и заставит выбирать между работой и пенсией21:02
- Приватизация ОПЗ: МВФ озвучил дедлайн20:48
- Девушка пыталась проникнуть в Турцию в чемодане20:25
- Дружковка в золоте – завершился турнир «Золотая шайба Донбасса»20:17
- Ипотека по-украински: сколько придется откладывать для покупки жилья20:00
- Детские суициды из-за «групп смерти»: советы родителям от киберполиции19:45
- Пенс сделал жесткое заявление по «Минску»19:25
- Соратники Януковича вернули украденные деньги и дали показания19:15
- Детские суициды из-за «групп смерти»: советы родителям от киберполиции19:45
- Масленица: обычаи на каждый из дней17:40
- Гематоген - корисна альтернатива шоколаду08:10
- Что делать, если кто-то «перебрал»: тактика ликвидации алкогольного отравления07:49
- Из-за легализации паспортов ЛДНР Украина рискует получить начало широкомасштабной войны15:37
- Как перестать беспокоиться и решить проблемы со сном - советы эксперта21:29
- Что делать, если ребенок подавился17:56
- Эти факты о человеческом мозге изменят вашу жизнь15:44
- Что нужно знать о какао08:36
- Как запах тела предупреждает о той или иной болезни21:42
- Порошенко готовит ответный шаг на указ Путина о документах "ЛДНР"
- Сначала указ, затем будут официально введены войска РФ - журналист об оккупированном Донбассе
- Боевики обстреляли торговый центр в Донецкой области, много раненых
- Будут ли платить пенсии работающим пенсионерам - мнение министра
- США предложили Украине помочь полностью заблокировать «ЛДНР»
- Завтра в Донецке перекроют движение транспорта - ожидают небывалой массовости митинг
- Мощная взрывная волна прокатилась по Донецку и Горловке
- Донецк дрожит от мощнейших обстрелов: слышат все районы, на Мотеле отключили электричество
- Висновків не зробив - нинішній ватажок "Сомалі" вже просив пробачення у українців (ВІДЕО)
- Создан сайт о прокремлевских политиках Украины