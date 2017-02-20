Путін дав громадянство ще двом екс-"беркутівцям"

20.02.2017 16:18

У Російській Федерації отримали громадянство ще двоє колишніх спецпризначенців «Беркут», яких Генеральна прокуратура України підозрює у розстрілі мирних протестувальників на початку 2014 року. Про це у понеділок, 20-го лютого, розповів керівник Департаменту спеціальних розслідувань Генпрокуратури України Сергій Горбатюк, інформує replyua.net.



«Деякий час тому ми отримали нові відповіді щодо колишній «беркутівців». Вони отримали громадянство у Росії. Таким чином, на даний момент у Російській Федерації вже отримали громадянство 14 екс-бійців «Беркуту». Ще двоє мають політичний притулок», - зазначив представник ГПУ.



В той самий час Горбатюк зауважив, що Генеральна прокуратура Росії відмовляє у їхній екстрадиції але пропонує передати їй кримінальні провадження для продовження розслідування в рамках міжнародної практики. «Однак ми переконуємо, що колишні «беркутівці» не позбавлялися українського громадянства, а отже і громадянство в Росії їм було надано незаконно», - наголосив він. Крім того, за словами Горбатюка, Україна і надалі має право вести проти них розслідування та застосовувати процедуру заочного засудження. Як відомо, на сьогоднішній день Україна утримує лише 5 екс-«беркутівців» в справі щодо розстрілів на «Майдані».