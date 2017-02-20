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Расстрел Майдана: известна судьба 16 экс-«беркутовцев»
Генеральная прокуратура РФ подтвердила пребывание в России 16 экс-сотрудников подразделения «Беркут»
При этом выдать их отказались, рассказал в эфире одного из украинских телеканалов глава департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк, передает Politeka.
«16 (экс-«беркутовцев») из них нашли, то есть генеральная прокуратура Российской Федерации подтвердила их пребывание. Однако 14 из них предоставлено российское гражданство. И они отказали в их выдаче. Двое получили право на временное убежище, на этом основании также отказали», — проинформировал Горбатюк.
Также представитель ГПУ добавил, что 21 экс-«беркутовец» находятся в розыске.
Напомним, дело в отношении двух сотрудников «Беркута», которые подозреваются в убийстве активистов Майдана находится в уголовном производстве с лета 2014 года.
Теги: Донбасс, беркут, Майдан
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