Расстрел Майдана: известна судьба 16 экс-«беркутовцев»

20.02.2017 10:02

Генеральная прокуратура РФ подтвердила пребывание в России 16 экс-сотрудников подразделения «Беркут»

При этом выдать их отказались, рассказал в эфире одного из украинских телеканалов глава департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк, передает Politeka.

«16 (экс-«беркутовцев») из них нашли, то есть генеральная прокуратура Российской Федерации подтвердила их пребывание. Однако 14 из них предоставлено российское гражданство. И они отказали в их выдаче. Двое получили право на временное убежище, на этом основании также отказали», — проинформировал Горбатюк.

Также представитель ГПУ добавил, что 21 экс-«беркутовец» находятся в розыске.

Напомним, дело в отношении двух сотрудников «Беркута», которые подозреваются в убийстве активистов Майдана находится в уголовном производстве с лета 2014 года.