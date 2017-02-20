Російський політик дав українській владі «ядерну» пораду

20.02.2017 13:36

Нині, коли країни-гаранти безпеки України згідно із Будапештським меморандумом де-факто вийшли з угоди, Україна має право заявляти про намір відновити свій ядерний статус.

Як передає replyua.net, таку точку зору в інтерв’ю журналістам оприлюднив представник російської опозиції Костянтин Боровий. За його словами, існує міжнародна угода, яка називається Будапештський меморандум. Фактично Великобританія, Сполучені Штати і Росія вийшли з цієї угоди. З цього випливає, що Україна де-факто отримала можливість і право відновлення свого ядерного статусу.



З урахуванням даного контексту політичний діяч нагадав про те, що Росія вийшла з Угоди про ліквідацію ракет середньої дальності, «вийшли з нього і Сполучені Штати - так би мовити, для забезпечення паритету».



«Я не знаю, чи потрібен Україні статус ядерної держави або для України буде достатнім виконання цієї угоди. У всякому разі, в міжнародних судах це питання необхідно розглядати, оскільки Україна, в усякому разі, формально, отримала право відновити свій статус ядерної держави», - переконаний Боровий. У відповідь на питання про доцільність такого рішення з точки зору інтересів України, політик визнав: «Це було б недоцільним і, можливо, породило б цілий ряд проблем».