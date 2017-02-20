Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Російський політик дав українській владі «ядерну» пораду

20.02.2017 13:36
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Російський політик дав українській владі «ядерну» пораду

Нині, коли країни-гаранти безпеки України згідно із Будапештським меморандумом де-факто вийшли з угоди, Україна має право заявляти про намір відновити свій ядерний статус.

Як передає replyua.net, таку точку зору в інтерв’ю журналістам оприлюднив представник російської опозиції Костянтин Боровий. За його словами, існує міжнародна угода, яка називається Будапештський меморандум. Фактично Великобританія, Сполучені Штати і Росія вийшли з цієї угоди. З цього випливає, що Україна де-факто отримала можливість і право відновлення свого ядерного статусу.

З урахуванням даного контексту політичний діяч нагадав про те, що Росія вийшла з Угоди про ліквідацію ракет середньої дальності, «вийшли з нього і Сполучені Штати - так би мовити, для забезпечення паритету». 

«Я не знаю, чи потрібен Україні статус ядерної держави або для України буде достатнім виконання цієї угоди. У всякому разі, в міжнародних судах це питання необхідно розглядати, оскільки Україна, в усякому разі, формально, отримала право відновити свій статус ядерної держави», - переконаний Боровий. У відповідь на питання про доцільність такого рішення з точки зору інтересів України, політик визнав: «Це було б недоцільним і, можливо, породило б цілий ряд проблем». 



Теги: политика, Донбасс, советы
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх