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Російський політик дав українській владі «ядерну» пораду
Нині, коли країни-гаранти безпеки України згідно із Будапештським меморандумом де-факто вийшли з угоди, Україна має право заявляти про намір відновити свій ядерний статус.
Як передає replyua.net, таку точку зору в інтерв’ю журналістам оприлюднив представник російської опозиції Костянтин Боровий. За його словами, існує міжнародна угода, яка називається Будапештський меморандум. Фактично Великобританія, Сполучені Штати і Росія вийшли з цієї угоди. З цього випливає, що Україна де-факто отримала можливість і право відновлення свого ядерного статусу.
З урахуванням даного контексту політичний діяч нагадав про те, що Росія вийшла з Угоди про ліквідацію ракет середньої дальності, «вийшли з нього і Сполучені Штати - так би мовити, для забезпечення паритету».
«Я не знаю, чи потрібен Україні статус ядерної держави або для України буде достатнім виконання цієї угоди. У всякому разі, в міжнародних судах це питання необхідно розглядати, оскільки Україна, в усякому разі, формально, отримала право відновити свій статус ядерної держави», - переконаний Боровий. У відповідь на питання про доцільність такого рішення з точки зору інтересів України, політик визнав: «Це було б недоцільним і, можливо, породило б цілий ряд проблем».
Теги: политика, Донбасс, советы
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