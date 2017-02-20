Сегодня украинцы молятся у монумента Героев Небесной Сотни и несут к нему цветы.

20.02.2017 14:18

Возле монумента на Аллее Героев Небесной Сотни проходит молебен в память о погибших Героях Небесной Сотни, люди постоянно несут цветы к монументу.

Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

Возле монумента собралось около 200 человек. Они держат большой баннер с фотографиями погибших Героев, развернули национальный флаг Украины. Некоторые пришли с флагами майдановских сотен.

Периодически люди выкрикивают "Слава Украине! Героям слава!", "Украина превыше всего!" "Героям Небесной Сотни - слава, слава, слава!".

Общественный порядок обеспечивают усиленные патрули правоохранителей. Обстановка спокойная. Верхний выход из метро Крещатик работает на вход и на выход. Улица Институтская перекрыта для транспорта.

Напомним, 20 февраля в Украине отмечается День Героев Небесной Сотни.

Источник: sprotyv.info