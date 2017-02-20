Семенченко заявил о намерении блокировать всю торговлю с Россией

20.02.2017 07:31

Нардеп Семен Семенченко заявил, что планирует расширить железнодорожную блокаду Донбасса и перекрыть сообщение с Россией.

Об этом сообщает Интерфакс Украина.

"Мы планируем расширение по железнодорожным трассам, по которым к нам завозят продукцию из России. По автомобильным трассам это сделать будет тяжелее. Там надо больше людей, и существует большая вероятность провокаций", - сказал Семенченко.

Он уточнил, что сейчас остался один действующий железнодорожный путь, заходящий на территорию Украину в Станице Луганской и выходящий на Валуйки (Россия).

"На сегодня у нас перекрыто все, кроме этого пути... Мы планируем перекрыть всю торговлю с Россией, так называемыми ДНР/ЛНР", - сказал нардеп.

По его данным, с начала блокады не пустили около 16 тысяч вагонов. Сейчас в блокаде задействовано около 100 человек.

Напомним, что полицейские Донецкой области просят Семенченко явиться Краматорское отделение полиции. Поводом для разговора депутата с правоохранителями стало опубликованное Семенченко письмо, в котором глава обладминистрации Павел Жебривский, якобы, требовал от правоохранителей разогнать участников блокады железной дороги на Донбассе.

Источник: from-ua.com