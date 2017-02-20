«Шахтер» выбился в тройку топ-фаворитов Лиги Европы

20.02.2017 12:20

Победа «Шахтера» в Виго еще больше подняла и без того высокие шансы горняков на выход в 1/8 финала ЛЕ. Перед визитом в гости к «Сельте» команде Паулу Фонсеки в этой паре букмекеры давали 61% на итоговый успех, сейчас — 86%. Кроме того, лидер ЧУ теперь считается одним из фаворитов ЛЕ вообще. William Hill разместил украинский клуб с коэффициентом 10 на третьем месте в рейтинге — рядом с «Тоттенхэмом». Выше только МЮ (4) и «Рома» (8), пишут Вести.

В Харькове тренер «Сельты» не сможет рассчитывать на перебравшего желтых карточек опорного полузащитника Радою, это уменьшает возможность варьировать состав для Эдуардо Бериссо. Но у испанского клуба все же остаются шансы исправить ситуацию. Если «Шахтер» смог выиграть в Виго, «Сельта» вполне может попытаться сделать то же самое в Харькове. Мы видели, что команда эта упрямая, организованная, хотя и попала в черную полосу (четыре матча без побед).

Вчера, к слову, соперник «Шахтера» мог поднять себе настроение в игре чемпионата Испании с аутсайдером — «Осасуной». А в этом евросезоне «Сельта» ни разу в гостях не уходила с поля без гола. В одном из трех осенних еврокубковых матчей на чужом поле галисийцы забили гол, а в двух последних — по два. Причем последний выездной матч в ЛЕ подопечные Бериссо выиграли как раз со счетом 2:0 — в Афинах у «Панатинаикоса». Так что горнякам нужно быть начеку.

«Еще когда «Сельта» играла с «Реалом», было ясно, что «Шахтеру» придется непросто, — сказал «Вестям» эксперт Сергей Нагорняк. — И горнякам в Виго было тяжело. Соперник играл один в один, не давал время на принятие решений. Это не совсем современный футбол, но он дает «Сельте» результат. Испанцы сами не преуспели в создании голевых моментов, но и не дали развернуться «Шахтеру». В итоге сказался класс и опыт горняков.

Нужно отдать команде Фонсеки должное: в первом официальном матче 2017 года она выглядела достойно. Но в такой ситуации счет 1:0 опасен. Пропустить один гол дома — и все начнется сначала. С другой стороны, будет играть Степаненко, да и свои болельщики должны помочь. В Харькове будет то же самое, «Сельта» будет вести свою игру и не побежит вперед сломя голову. Поэтому много зависит от «Шахтера». Смогут подавить соперника — и дело будет сделано».

Источник: from-ua.com