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Синдром Савченко: Ляшко и Радикальную партию ждет непростая неделя
Известный украинский журналист и аналитик Марина Данилюк-Ермолаева на своей странице в Facebook пишет о том, что неожиданно для команды Олега Ляшко наступил тот неудобный момент, когда The New York Times пишет об очередном «мирном плане», который подсовывают Трампу некий визуально неузнаваемый депутат нынешнего созыва Андрей Артеменко из Радикальной партии.
«По факту вышло где-то так: мужчину случайно избрали народным депутатом в 2014 году. Не имея никаких на то полномочий, он готовил план капитуляции своего государства совместно с Полом Манафортом и другими американцами. Государственная измена 100%. Новоявленный голубь мира передал некий коррупционный компромат на президента Порошенко, однако не стесняется подчеркнуть, что его мирный план получил поддержку близкого окружения Путина. Государственная измена 100%», - написала журналист.
Как пишет The New York Times, план Артеменко предусматривает референдум, где отдельным вопросом будет «передача Крыма в аренду России на 50 или 100 лет». Хотелось бы узнать у автора, как он будет притягивать такое решение через украинский парламент? Какими способами он или его соратники будут убеждать украинцев голосовать за «аренду» Крыма? Артеменко в статье подчеркивает свою «американскость»: моя жена знакома с Меланией Трамп, сам я ходил на марш женщин, имел бизнес с Катаром.
По словам Марины Данилюк-Ермолаевой, интересное резюме Артеменко: в начале «нулевых» сотрудничество с Омельченко, больше двух лет в СИЗО из-за расследования СБУ финансовых злоупотреблений. Впоследствии был избран депутатом Киевсовета от БЮТ, даже возглавил фракцию, спонсировал «Правый сектор» – шокирующий факт, когда «истинных патриотов» спонсирует автор планов по капитуляции России.
«Показательная деталь в биографиях всех «борцунов» за Украину. В Артеменко 4 детей, у двоих американское гражданство, у одного – канадское. То есть, «борцун» не связывает будущее своих собственных детей с этим заброшенным краем. Ляшко и Радикальную партию ждет непростая неделя. Артеменко, очевидно, оперативно исключат из фракции. Синдром Савченко цветет в украинском парламенте буйным цветом», – резюмировала журналист.
Источник: replyua.net
Теги: политика, Донбасс
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