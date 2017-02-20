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Скончался украинский режиссер, продюсер и клипмейкер Максим Паперник
19 февраля, на 47-м году жизни скончался украинский кинорежиссер, продюсер и клипмейкер Максим Паперник. Об этом сообщает издание "ГОРДОН" со ссылкой на родственников покойного.
Украинский кинорежиссер, продюсер и клипмейкер Максим Паперник скончался от онкологического заболевания.
Максим Паперник родился 20 апреля 1969 года. Жил в Киеве. Окончил с отличием кинофакультет Киевского института театрального искусства имени Карпенко-Карого. Затем окончил факультет театральной режиссуры этого же вуза. После работал в Национальной телекомпании Украины. С 1997 года стал один из самых успешных клипмейкеров Украины.
C 2003 года начал снимать как телевизионные, так и игровые фильмы. Среди известных его работ новогодние фильмы-мюзиклы "Снежная королева", "За двумя зайцами", "Двенадцать стульев", музыкально-развлекательное шоу "Народная звезда", телесериал "Неприкосновенные".
Источник: from-ua.com
Теги: Донбасс, режиссер, умерший
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