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Соратники Януковича вернули украденные деньги и дали показания
Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос сообщил хорошие новости в деле президента-беглеца Виктора Януковича.
Как передаёт replyua.net со ссылкой на Facebook-аккаунт Матиоса, соратники Януковича вернули награбленные миллионы гривен, а также дали все необходимые следствию показания против Януковича. Речь идёт об Андрее Головаче (заступник министра доходов и сборов при Януковиче), также показания дал Александр Сухомлин (заместитель министра экономики при Януковиче).
Уточняется, что Сухомлин и Головач вернули в бюджет Украины 152 миллиона гривен, как это велел им сделать суд. Матиос утверждает, что оба соратника беглого президента «полностью признали свою вину и дали показания как по горизонтали, так и по вертикали». Кроме того, Матиос сообщает о том, что Сухомлин и Головач предоставили следствию прямые свидетельства на руководство преступной организации.
Матиос в соцсетях уже сообщил, куда будут потрачены средства из этой выплаты. По его данным, бюджетный комитет Верховной рады уже утвердил одноразовую выплату семьям погибших героев «Небесной сотни», на которую израсходуется часть возвращённой суммы.
Теги: Донбасс, деньги, Янукович
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