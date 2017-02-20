Украинцев будут мотивировать платить взносы в Пенсионный фонд

20.02.2017 17:55

Правительство намерено объяснять украинцам, почему они должны платить пенсионные взносы

Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики, передает Politeka.

«В Украине есть значительный ресурс для увеличения поступлений в Пенсионный фонд, задействовать который можно, проведя детенизацию экономики», — заявил министр социальной политики Андрей Рева.

Чиновник отметил, что шесть миллионов украинцев не платят обязательные взносы, так как уверены, что после 60 лет будут получать минимальную пенсию.

«Поэтому наше задание — объяснить людям, что если они хотят получить пенсию в 60 лет, они должны платить взносы 35 лет», — подытожил министр.