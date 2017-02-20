Последние новости раздела
- Мешканці Авдіївки вже не надіються на режим "тиші"18:28
- Украинцев будут мотивировать платить взносы в Пенсионный фонд17:55
- Масленица: обычаи на каждый из дней17:40
- Экс-советник Путина: минский формат означает сдачу Украины16:48
- Путін дав громадянство ще двом екс-"беркутівцям"16:18
- Аваков рассказал, сколько оружия на руках у украинцев 16:08
- Бій під Авдіївкою – російські диверсанти пішли на прорив15:52
- Правозахисник розповів про «плюси» та «мінуси» визнання РФ «паспортів» невизнаних республік Донбасу15:40
- В Украине обнаружили нелегальный "Темпалгин"15:15
- На Майдан намагалися пронести бойову гранату14:28
Украинцев будут мотивировать платить взносы в Пенсионный фонд
20.02.2017 17:55
Правительство намерено объяснять украинцам, почему они должны платить пенсионные взносы
Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики, передает Politeka.
«В Украине есть значительный ресурс для увеличения поступлений в Пенсионный фонд, задействовать который можно, проведя детенизацию экономики», — заявил министр социальной политики Андрей Рева.
Чиновник отметил, что шесть миллионов украинцев не платят обязательные взносы, так как уверены, что после 60 лет будут получать минимальную пенсию.
«Поэтому наше задание — объяснить людям, что если они хотят получить пенсию в 60 лет, они должны платить взносы 35 лет», — подытожил министр.
Теги: Донбасс, пенсионный фонд, взнос
Читайте также:
- Донецк обеспечил себя пенсиями
- Сотрудники СБУ "прикрыли" нелегальные выплаты из Пенсионного фонда
- Тигипко для голодающих "чернобыльцев" ищет политическое решение
- На голодающих "чернобыльцев" обещают натравить "Беркут"
- Чернобыльцы, "афганцы" и дети войны осаждают Пенсионный фонд
- В Донецке кандидат в депутаты пригласил соперника на "дуэль"
- Мешканці Авдіївки вже не надіються на режим "тиші"18:28
- Донецкая фильтровальная станция готова к запуску17:15
- Бій під Авдіївкою – російські диверсанти пішли на прорив15:52
- Правозахисник розповів про «плюси» та «мінуси» визнання РФ «паспортів» невизнаних республік Донбасу15:40
- Авдеевские полицейские нашли в огороде российский беспилотник15:30
- В район Горлівки бойовики перекинули підрозділ ППО – Тимчук12:42
- Боевик «ДНР» устроил взрыв из-за ревности12:30
- В Авдеевку вернули электричество11:45
- Начались работы по восстановлению энергоснабжения Авдеевки10:35
- Боевики не дают восстановить энергоснабжение Авдеевки09:55
- Южное побережье Испании накрыло наводнение (видео)18:40
- Мешканці Авдіївки вже не надіються на режим "тиші"18:28
- Покушение на Эрдогана: обвиняемым светит пожизненное18:12
- Украинцев будут мотивировать платить взносы в Пенсионный фонд17:55
- Масленица: обычаи на каждый из дней17:40
- В Эквадоре начались протесты против Ленина17:30
- Донецкая фильтровальная станция готова к запуску17:15
- РФ участвовала в подготовке путча, чтобы помешать вступлению Черногории в НАТО, - спецпрокурор17:02
- Экс-советник Путина: минский формат означает сдачу Украины16:48
- Интернет-магазин «Цитрус» запустил оплату биткоинами16:40
- Масленица: обычаи на каждый из дней17:40
- Гематоген - корисна альтернатива шоколаду08:10
- Что делать, если кто-то «перебрал»: тактика ликвидации алкогольного отравления07:49
- Из-за легализации паспортов ЛДНР Украина рискует получить начало широкомасштабной войны15:37
- Как перестать беспокоиться и решить проблемы со сном - советы эксперта21:29
- Что делать, если ребенок подавился17:56
- Эти факты о человеческом мозге изменят вашу жизнь15:44
- Что нужно знать о какао08:36
- Как запах тела предупреждает о той или иной болезни21:42
- Какие продукты являются врагами для сердца и сосудов (ВИДЕО)20:40
- Порошенко готовит ответный шаг на указ Путина о документах "ЛДНР"
- Сначала указ, затем будут официально введены войска РФ - журналист об оккупированном Донбассе
- Боевики обстреляли торговый центр в Донецкой области, много раненых
- Будут ли платить пенсии работающим пенсионерам - мнение министра
- США предложили Украине помочь полностью заблокировать «ЛДНР»
- Завтра в Донецке перекроют движение транспорта - ожидают небывалой массовости митинг
- Мощная взрывная волна прокатилась по Донецку и Горловке
- Донецк дрожит от мощнейших обстрелов: слышат все районы, на Мотеле отключили электричество
- Висновків не зробив - нинішній ватажок "Сомалі" вже просив пробачення у українців (ВІДЕО)
- Создан сайт о прокремлевских политиках Украины