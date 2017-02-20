Украинцев предупредили о резком изменении погоды

В Украине во вторник, 21 февраля, резко изменится погода – придут дожди и сильный ветер.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает синоптик Наталья Диденко.

"С северо-запада Европы, из районов Балтики и Польши, в Украину завтра поступит мощная полоса облаков и осадков. Поэтому 21 февраля в западных и северных областях пройдут умеренные дожди, местами, возможно, с мокрым снегом. Львов, Ивано-Франковск, Луцк, Ровно, Тернополь, Хмельницкий, Черновцы, Житомир, Киев, Чернигов, Сумы, а также Винница - завтра в дождях и возможно с мокрым снегом", - отметила она.

На остальной территории Украины также будет преобладать влажная погода.