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Украинцев предупредили о резком изменении погоды

20.02.2017 21:20
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Украинцев предупредили о резком изменении погоды

В Украине во вторник, 21 февраля, резко изменится погода – придут дожди и сильный ветер.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает синоптик Наталья Диденко.

"С северо-запада Европы, из районов Балтики и Польши, в Украину завтра поступит мощная полоса облаков и осадков. Поэтому 21 февраля в западных и северных областях пройдут умеренные дожди, местами, возможно, с мокрым снегом. Львов, Ивано-Франковск, Луцк, Ровно, Тернополь, Хмельницкий, Черновцы, Житомир, Киев, Чернигов, Сумы, а также Винница - завтра в дождях и возможно с мокрым снегом", - отметила она.

На остальной территории Украины также будет преобладать влажная погода.

"Особенность завтрашнего дня - сильный ветер. Температура - без особых изменений, ночью минус-плюс, днем +2-7 градусов. В Киеве завтра также ожидается увеличение облачности, дождь в комплексе с сильным юго-западным ветром", - отметила синоптик.

 

Источник:  from-ua.com



Теги: Донбасс, погода, ветер, дождь
 
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