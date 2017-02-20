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В центре Киева стоят десятки автобусов с людьми в камуфляже

20.02.2017 12:50
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В центре Киева стоят десятки автобусов с людьми в камуфляже

В связи с массовыми мероприятиями по случаю Дня памяти Небесной Сотни полиция украинской столицы работает в усиленном режиме

По предварительным подсчетам, в центре Киева дежурят 6 тысяч правоохранителей, пишет Politeka. 3 тыс. из них — военнослужащие Нацгвардии.

Автобусы с силовиками припаркованы на Банковой и у Октябрьского дворца на Аллее Героев Небесной Сотни.



Теги: Донбасс, Киев, аренда
 
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