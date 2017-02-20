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В Кабмине обрисовали судьбу украинской нацвалюты

20.02.2017 11:40
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В Кабмине обрисовали судьбу украинской нацвалюты

Министерство экономического развития и торговли Украины не ожидает значительных колебаний курса гривни в текущем году и называет достаточными инструменты Национального банка Украины, которые могут быть использованы для сглаживания возможных курсовых всплесков.

Об этом в интервью УНИАН сказал первый вице-премьер-министр Украины - министр экономики Степан Кубив.

По его мнению, январский скачок курса стал следствием сезонных факторов.

«Это традиционное явление для начала года: падает деловая активность, сокращается экспорт агропродукции, которая является источником поступления иностранной валюты в Украину. Но Нацбанк сглаживал чрезмерные колебания курса гривни. И он имеет достаточный объем международных резервов, чтобы и в дальнейшем сглаживать волатильность курса нацвалюты», - сказал Кубив.

 

Источник: from-ua.com



Теги: Донбасс, гривня, валюта, Кабмин
 
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