Все на Майдан: кто сегодня будет «взрывать» Киев

20.02.2017 08:50

Сегодня, 20 января, в Украине отмечают «День героев Небесной сотни», посвященный памяти погибших на Майдане в дни Революции достоинства



В памятных акциях примут участие десятки тысяч человек, пишет Politeka.

Одна из первых начнется в 9.00 на Аллее Небесной сотни. Здесь пройдет митинг. В 10.00 возле часовни Небесной сотни состоится панихида и возложение цветов. Молебен также запланирован на 13.00.

В 12.00 запланировано начало протестной акции под стенами Верховной Рады. Участники выразят протест против отказа в получении разрешения на установление «Памятника гражданского неповиновения».

В это же время на Майдане состоится Марш патриотов. Главное требование — принятие закона о запрете торговых и других экономических отношений с оккупированными территориями Украины до их полного освобождения. Участники марша также потребуют отмены свободной экономической зоны «Крым» и национализации предприятий, принадлежащих Ринату Ахметову. В частности, компании ДТЭК.

Также в центре столицы состоится протестная акция, в ходе которой «Наждак», Радикальные правые силы, УНСО, оппозиционные политики, антибанковское движение, федерации мелкого бизнеса и другие объединения потребуют перевыборы в парламент.

Также на Майдане соберутся участники еще одного протеста. Митингующие придут к монументу героям «Небесной Сотни», «чтобы почтить их память и попросить у них прощения за то, что мы предали их и согласились «жить по-новому», а не по идеалам той революции, за которую они отдали свою жизнь», а затем отправятся на Майдан. Оттуда в 12.00 они двинутся на Банковую к Администрации Президента, где планируют находиться до позднего вечера.

«Ближе к 20:00, после окончания рабочего дня, к АП начнут стекаться тысячи киевлян. Вечером 20-го февраля у здания Администрации Президента нас соберется не меньше протестующих, собравшихся в Румынии», — говорится в сообщении.

В 17.00 на Аллее Героев Небесной сотни начнется акция «Зажги огонь памяти».

С 17:00 до 19:00 на Майдане и Алее Небесной сотни пройдет акция «Я все еще помню», в ходе которой состоится концерт.

Завершится день факельным шествием. Участники, которых, как сообщается, будет не менее 3 тысяч, пройдут по Грушевского, Шелковичной, Аллее Героев Небесной сотни.

Отметим, всего в Киевскую горгосадминистрацию было подано 30 заявок на проведение массовых акций 18-22 февраля.

При этом в СБУ уточнили, что не менее 8 из них организовываются с территории России. Силовики также предупредили о подготовке различных провокаций.

Столичная полиция продолжит работать в усиленном режиме. По предварительным подсчетам, в центре Киева будут дежурить 6 тысяч правоохранителей. 3 тыс. из них —

военнослужащие Нацгвардии. Кроме того, будут задействованы дополнительные силы патрульной полиции и «дополнительные силы из других регионов». На центральных улицах столицы также будут находиться кинологические группы и взрывотехники.

Напомним, с 18-22 февраля в центре Киева запрещено движение транспорта.