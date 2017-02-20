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Запахло весной: Украине спрогнозировали потепление

20.02.2017 09:10
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Запахло весной: Украине спрогнозировали потепление

В понедельник, 20 февраля, на большей территории Украины день будет теплым и без существенных осадков.

Об этом пишет Укргидрометцентр.

Дожди ожидаются преимущественно на юге страны.

Практически на всей территории Украины ожидается 5-7 градусов тепла. Ночью холоднее всего будет в Ужгороде, Виннице, Львове, Тернополе. Здесь температура опустится до -6.

В столице Украины 20 февраля также будет без существенных осадков. Ночью и утром ожидается туман. Днем столбики термометра поднимутся до 5 градусов тепла.

 

Источник: from-ua.com



Теги: Донбасс, погода, весна, потепление
 
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