Запахло весной: Украине спрогнозировали потепление

В понедельник, 20 февраля, на большей территории Украины день будет теплым и без существенных осадков.

Об этом пишет Укргидрометцентр.

Дожди ожидаются преимущественно на юге страны.

Практически на всей территории Украины ожидается 5-7 градусов тепла. Ночью холоднее всего будет в Ужгороде, Виннице, Львове, Тернополе. Здесь температура опустится до -6.