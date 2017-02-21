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50 заданий для подростков: в сети запустили альтернативу «Синему киту»

21.02.2017 13:58
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50 заданий для подростков: в сети запустили альтернативу «Синему киту»

Студенты второго курса из Приднестровья запустили интернет-игру "Белый медведь", которая является полной альтернативной нашумевшим "группам смерти" в социальных сетях.

Павел Доника и Сергей Иордатий создали группу в социальной сети "ВКонтакте", с целью улучшить этот мир и сделать его чуточку добрее, передает Обозреватель

"Наверняка вы слышали про игру "Синий кит", которая свела с ума сотни детей. Мы решили сделать ей полную противоположность. В данной игре Вам необходимо будет выполнить 50 заданий, которые на протяжении всей игры будут становиться всё жестче и жестче. Начав с безобидного "вытереть в доме пыль" до "генеральной уборки всего дома (и это ещё не самое сложное). Никаких наказаний за невыполнение заданий не будет. Это останется на вашей совести. А вот если у вас проблемы в родителями, уверен, что пройдя все испытания вы наладите отношения со своей семьёй", - описывают свою идею создатели.

 

Источник: from-ua.com



Теги: Донбасс, игра, социальные сети, подростки
 
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