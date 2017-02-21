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58 процентов граждан Украины живут за чертой бедности, - исследование

21.02.2017 10:18
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58 процентов граждан Украины живут за чертой бедности, - исследование

Больше половины жителей Украины имеют доходы ниже прожиточного минимума, - об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного специалистами, передает replyua.net со ссылкой на Вести. 

В последнем квартале прошлого года индекс потребительского доверия Nielsen в Украине увеличился на два пункта – до 52, показав стабильность, однако эксперты отмечают, что речь идет о «стабильности во время кризиса». По словам Татьяны Бессмертной, генерального директора Nielsen в Беларуси и Украине, потребители уже привыкли к тем условиям, которые диктуют им экономика и потребительский рынок, но эта стабильность очень обманчива, и, если случится еще одно потрясение, она резко покачнется. Также Бессмертная заявила, что за чертой прожиточного минимума в настоящий момент живут больше 58 процентов украинцев, и такие данные ранее представил Институт демографии. 

При этом больше четверти украинцев оценивают свое финансовое состояние негативно, и это на четыре процента больше, чем в третьем квартале прошлого года. Также около 33 процентов граждан подчеркнули, что у них никогда не бывает свободных средств после покупок самого необходимого. 

 

Источник:  replyua.net



Теги: Украина, Донбасс, бедность
 
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