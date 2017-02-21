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Активисты Майдана могут получить статус участников боевых действий
Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, который предоставит статус участников боевых действий активистам Майдана, получившим ранения во время акций протеста 3 года назад.
Соответствующий законопроект №5697 за основу поддержал 261 народный депутат, передает УП.
Ко второму чтению планируют внести ряд поправок.
Данным законопроектом, среди прочего, предлагают добавить в перечень участников боевых действий (ч.1 ст. 6 закона "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты") пункт 21:
"лица, которые получили телесные повреждения (тяжелые, средней тяжести, легкие), которые не привели к инвалидности, во время участия в массовых акциях общественного протеста в Украине с 21 ноября 2013 года по 21 февраля 2014 года за евроинтеграцию и против режима Януковича (далее – Революция Достоинства) и включены в соответствующий перечень лиц, который утверждается центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере здравоохранения".
Действие этого пункта не распространяется на милиционеров и других силовики, которые получили телесные повреждения, выполняя служебные обязанности во время Революции Достоинства.
Покалеченные во время "Революции достоинства" активисты законом "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" уже приравнены к инвалидам войны.
Законопроектом №5697 также предлагают считать инвалидами войны тех, кто получил увечья в зоне АТО "от взрывных веществ, боеприпасов и военного вооружения", а также во время разминирования боеприпасов.
Первый заместитель главы комитета по делам ветеранов, участников боевых действий, участников антитеррористической операции и людей с инвалидностью Максим Бурбак заявил, что его комитет предлагает поддержать законопроект за основу.
Он также призвал следующим законопроектом рассмотреть №5663, "которым мы предоставим возможность инвалидам АТО и семьям участников АТО закупать квартиры".
В свою очередь, Игорь Луценко заявил, что "Батькивщина" поддержит предоставление статуса участников боевых действий тем, кто пострадал на Майдане.
"Безусловно, насилие на Майдане было организовано при поддержке России, спонсировалось Россией, Россия поставляла боевые средства для того, чтобы "Беркут" и Внутренние войска могли уничтожать майдановцев", – заявил он.
"Более того, среди многих следователей Генеральной прокуратуры существует стойкое убеждение в очень важной роли определенных лиц при поддержке России в организации насилия против майдановцев. К сожалению, расследование этих фактов сегодня фактически блокируется", – сказал Игорь Луценко.
Он добавил, что "Батькивщина" поддерживает "уничтожение советского дискурса в законодательстве касательно так называемых Великой Отечественной войны, войны с империалистической Японией" – и переход к мировой практике называния их Второй мировой войной.
Еще несколько депутатов сказали, что законопроект можно принять лишь в первом чтении, так как он нуждается в поправках.
Источник: from-ua.com
Теги: Донбасс, участники, статус, Майдан, активисты
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