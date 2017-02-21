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Андрей Парубий рассказал о возможных компромиссах по Крыму

21.02.2017 08:49
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Андрей Парубий рассказал о возможных компромиссах по Крыму

Глава Верховной рады Андрей Парубий в беседе с журналистами прокомментировал недавний скандал вокруг нардепа Андрея Артеменко, который посылал Администрации Дональда Трампа предложение по сдаче в аренду РФ Крымского полуострова, а также свои идеи по снятию антироссийских санкций в обмен на Донбасс.

Как передаёт replyua.net, Парубий не считает, что приемлемыми для Киева станут хоть какие-нибудь компромиссы — политик обещает, что оккупация территорий Украины началась с Крыма, «Крымом и закончится деоккупация».

Парубий отметил, что три года назад, когда первые российские военные проникли на территорию Крыма, ситуация могла развернуться совершенно иным образом, если бы в Киеве не одержал победу Майдан. Парубий отмечает, что украинские военные стояли под пулями ради независимости Украины, ни о каких компромиссах в связи с этим быть не может — Крым, со слов Парубия, будет освобождён и возвращён в состав Украины.

Со слов главы Верховной рады, различные акции, направленные на освещение «компромиссов» по Донбассу или Крыму, преследуют цель убедить западных партнёров в том, что Киев якобы рассматривает такие компромиссы, но всё это не соответствует действительности. Парубий сказал, что позиция Киева твёрдая и чёткая — оккупанты должны освободить и Донбасс, и Крым. «Украинская власть с этого пути не сойдёт», — заверил он журналистов. 



Теги: политика, Донбасс, Крым, Парубий
 
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