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Артеменка виключили з Радикальної партії
Очільник Радикальної партії Олег Ляшко заявив, що народного депутата Андрія Артеменко було виключено з фракції та ним надалі має зайнятись Служба безпеки України, повідомляє replyua.net з посиланням на Deutsche Welle.
Таку заяву Ляшко озвучив після зустрічі членів партії, на якій і було прийнято рішення про виключення Андрія Артеменка з лав фракції. Також Радикальна партія вимагає від парламентаря Артеменка скласти свій депутатський мандат. Ляшко наголосив, що йому нічого не було відомо про домовленості Андрія Артеменка. За словами лідера радикалів, фракція обстоює ідею покращення відносин з новою адміністрацією Вашингтону для якомога активнішої підтримки США, однак деталі зустрічі Артеменка Ляшку не були відомі.
Варто нагадати, напередодні американське видання The New York Times повідомило, що український парламентар від Радикальної партії Андрій Артеменко надіслав за тиждень до відставки екс-раднику Трампа Майклу Флінну план стабілізації ситуації в Україні. Згідно з умовами документу, Росія має погодитись на виведення своїх військ з території Донбасу і взамін на це в Україні має відбутись референдум щодо можливості надання РФ Крим в оренду на 50-100 років.
Теги: политика, Донбасс, партия
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