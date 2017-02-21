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Біля українського парламенту тривають протести

21.02.2017 19:02
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Біля українського парламенту тривають протести

Поблизу Верховної ради України зібрались люди, які хочуть, щоб представники влади законодавчо закріпили заборону на торгівлю з тимчасово непідконтрольними Києву районами Донбасу, повідомляє replyua.net з посиланням на ВВС.

Загалом в протестних акціях задіяно більше тисячі осіб. Серед них багато послідовників політичної сили «УКРОП». Також під будівлею парламенту присутні українські військовослужбовці з зони АТО, представники громадських організацій та політичні діячі. Крім того, зафіксовано, що кількість працівників правоохоронних органів біля ВРУ стрімко збільшується. З мітингуючими вже встигли поспілкуватись деякі депутати. Зокрема, позафракційний нардеп Тарас Батенко наголосив, що в Верховній раді вже довгий період часу лежить законопроект, згідно з тексту якого територія непідконтрольна Києву визнається окупованою і передбачається, що торгівельні відносини з цим регіоном мають призупинитись.

Нагадаємо, вже четвертий тиждень триває блокада залізничних шляхів, якими з тимчасово непідконтрольних територій Донеччини та Луганщини постачається вугілля, необхідне для українських ТЕС. Внаслідок таких дій уряд ввів надзвичайний стан в енергетичній сфері. 



Теги: Донбасс, парламент, протесты
 
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