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Главу Укрзализныци увезла скорая

21.02.2017 13:10
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Главу Укрзализныци увезла скорая

Главу правления «Укрзализныци» Войцеха Балчуна госпитализировали в больницу

Об этом он сообщил у себя на странице в Facebook, передает Politeka.

По его словам, причина госпитализации – аппендицит.

«Для полноты комичности еще не хватает ветрянки», — шутит поляк.

Ранее Politeka сообщала о смерти раненого под Авдеевкой подполковник Дмитрия Тритейкина. Он перенес 7 операций, но скончался в Днепре, в больнице им. Мечникова.



Теги: Донбасс, скорая помощь, Укрзализниця
 
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