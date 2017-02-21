Главу Укрзализныци увезла скорая

21.02.2017 13:10

Главу правления «Укрзализныци» Войцеха Балчуна госпитализировали в больницу

Об этом он сообщил у себя на странице в Facebook, передает Politeka.

По его словам, причина госпитализации – аппендицит.

«Для полноты комичности еще не хватает ветрянки», — шутит поляк.

Ранее Politeka сообщала о смерти раненого под Авдеевкой подполковник Дмитрия Тритейкина. Он перенес 7 операций, но скончался в Днепре, в больнице им. Мечникова.