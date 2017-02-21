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Измена Януковича: Матиос озвучил важные подробности

21.02.2017 08:35
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Измена Януковича: Матиос озвучил важные подробности

Обвинительный акт по делу о государственной измене беглого президента Украины уже в следующем месяце попадет в суд

Об это в эфире телеканала «112 Украина» заявил главный военный прокурор ГПУ Анатолий Матиос.

По его словам, передача акта по делу Виктора Януковича состоится 14 марта «для рассмотрения по существу».

Кроме того, Матиос рассказал, что на данный момент его подчиненные заняты сбором данных касательно 500 нынешних и бывших чиновников, которые помогали «преступной организации» Януковича.

«Количество людей, которые способствовали преступной организации Януковича, мы сейчас скрупулезно собираем доказательства, не являются публичной работой, относительно не менее 500 человек, которые находятся в Украине, экс и действующие чиновники. Верю, что нам удастся привлечь этих людей, убедить возместить украденное, признать вину и разоблачить всех, кто или из страха, или по принуждению, затянул их в эту преступную организацию», — заверил военный прокурор.

Как сообщала Politeka, 20 февраля президент Украины Петр Порошенко на встрече с семьями Героев Небесной сотни выразил надежду, что депутаты проголосуют за лишение Януковича звания президента.



Теги: политика, Донбасс, Янукович
 
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