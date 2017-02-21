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Какая позиция нового советника Трампа по российской агрессии в Украине
Новый советник Дональда Трампа по нацбезопастности считает, что США следует применить принцип «сдерживания на передовых рубежах» в отношении России в связи с ее агрессией в Украине
Так, в мае 2016 года, в ходе выступления во влиятельном американском центре CSIS, Макмастер отметил, что Россия усилилась, тогда как США осуществляли стратегическое свертывания военного присутствия в ряде регионов, передает «Сегодня».
Макмастер подчеркнул, что примеры Донбасса и Крыма говорят о провале философии сдерживания России, которую исповедовали США и НАТО.
«Сейчас мы осознали угрозу со стороны России, которая до последнего времени вела ограничены войны с четко определенной целью: аннексировала Крым, вторглась в Украину (и все это с нулевыми для себя потерями), консолидировала приобретенные территории и при этом нашу реакцию на это подает, как агрессивную», – заявил Макмастер.
Он подчеркнул, что для противодействия РФ необходимо усиление передовых рубежей «с тем, чтобы уже в самом начале возможного противостояния враг понес значительные потери».
«При этом сам подход к военному сдерживания должно опираться на философию серьезного ущерба агрессору не только на этапе контрудара, а просто в ходе обороны передовых, чтобы противник понял, что он не сможет достичь своей цели по приемлемым для него потери. Именно так, а не за счет условного баланса сил и угрозы ответного удара уже после акта агрессии. Последний опыт показал нам, что последний подход является неадекватным», – отметил Макмастер.
Отмечается также, что Макмастер активно изучал опыт конфликта на востоке Украины и был инициатором анализа боевых действий там на предмет определения необходимых для Армии США изменений, которые позволили бы ей эффективно противодействовать армии России в случае конфликта. Об этом в мае 2016 года писало издание Politico.
Кроме того, Макмастер уличал Россию в ведении гибридной войны.
«Нам критически важно понять, что война является соперничеством, которое разыгрывается далеко не только на физическом поле боя. Она разыгрывается также в том, как ее воспринимает (общественность). Кроме того, она охватывает политическую подрывную деятельность, чем Россия занимается особенно эффективно под предлогом защиты русскоязычных меньшинств», — передает слова американского генерала ТАСС.
Макмастер подчеркнул, что Россия на территории Украины использует силы специального назначения под прикрытием в комбинации с обычными вооруженными силами.
Напомним, предшественник Макмастера Майкл Флинн ушел в отставку 13 февраля после того, как он ввел в заблуждение старших должностных лиц о тайных связях с Россией. Он стал советником президента США по нацбезопостаности, который меньше всех продержался на этом посту.
Источник: politeka.net
Теги: Украина, США, Донбасс, агрессия, советник
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