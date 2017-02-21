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Клетки на Майдане: власть высмеяли за нелепый шаг

21.02.2017 15:13
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Клетки на Майдане: власть высмеяли за нелепый шаг

Попытки власти отгородиться от людей решетками и клетками нелепы и создают лишь иллюзию безопасности

Такое мнение в Facebook выразил украинский журналист и эксперт в области безопасности Юрий Бутусов, передает Politeka.

Бутусов прокомментировал установку в центре Киева различных металлических ограждений. По его мнению, такие шаги власти выглядят нелепо.

н напомнил, что Майдан не был лишь местом революции, он был местом самоорганизации общества, которое никаких других вариантов самоорганизации не имело.

«Поэтому площадка Майдана была нужна как точка сборки, место кристаллизации смыслов и поиска единомышленников. Палатка была офисом революции, поскольку по-другому горизонтальных связей было не выстроить», — написал Бутусов.

По мнению эксперта, в связи с изменениями в стране гражданское общество вышло на иной уровень развития. Поэтому установка решеток и клеток выглядит нелепо.

«И полная нелепость ставить на Майдане клетки и ограждения. Надеюсь, завтра их не будет – так же как не было их три года назад. Эти клетки — иллюзия безопасности», — констатирует эксперт.

Напомним, Politeka активно освещала протесты в центре Киева. В объектив наших корреспондентов попадали и вышеупомянутые заграждения.




Теги: Донбасс, клетка, Майдан
 
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