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Кравчук назвал ключевые вызовы для Украины

21.02.2017 12:38
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Кравчук назвал ключевые вызовы для Украины

Из-за отсутствия согласия между политическими силами в стране нет возможности ответить на вызовы, которые сегодня стоят перед Украиной

Об этом заявил первый президент Украины Леонид Кравчук в интервью Politeka

По его словам, ключевыми среди этих вызовов являются два. Это прагматизм в политике и защита национальных интересов.

«Сейчас в мире наблюдается тенденция не к объединению в глобальные организации, а тенденция к защите именно национальных интересов. Смотрите, Великобритания вышла из состава Евросоюза. Франция, Италия, Испания, а также Германия также поднимают этот вопрос. То есть идет процесс защиты главного – национального, своего, того, что нужно собственному народу», — сказал первый президент Украины.



Теги: политика, Украина, Донбасс, Кравчук
 
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