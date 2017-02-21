Масленица-2017: блины для Украины «взлетели» в цене на 20-25%

21.02.2017 07:15

В 2017-м году Масленица в Украине проходит с 20 февраля по 26 февраля включительно, в эту праздничную неделю украинцы традиционно готовят блины, встречая приближающуюся весну. Однако, индекс цен на продукты, требуемые для приготовления блинов по традиционному рецепту, оказался значительно выше прошлогодних цен — на Масленицу-2017 приготовить блины для семьи в среднем дороже на 20-25% в сравнении с ценами на ингредиенты в 2016-м году.



Как передаёт replyua.net со ссылкой на анализ «Украинской Правды», все товары, требующиеся для приготовления блинов по традиционному рецепту — пшеничная мука, молоко, сахар, яйца, подсолнечное масло и вода — относятся к категории социальной группы товаров. Несмотря на это, все они подорожали. Так, семейная порция блинов, для приготовления которой потребуется 1 литр молока, 100 г сахара, 50 мл подсолнечного масла, 2 яйца и 500 г муки, подорожала в среднем на 20-25% — в 2017-м году на это придётся потратить около 26,96 грн ($1 по актуальному курсу НБУ).



В прошлом году аналогичная порция блинов стоила 22,60 грн. Если же семья захочет начинить блины какими-либо начинками, то тариф «взлетает»: блины со сметаной или сливочным маслом обойдутся уже в 41,05 грн (в сравнении с 2016-м годом — дороже на 24,7%), а вот за блины с сыром придётся заплатить уже около 70,30 грн, тогда как в прошлом году аналогичное блюдо обошлось бы в 56,96 грн