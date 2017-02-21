Матиос задекларировал дорогущий подарок жены

21.02.2017 21:51

Заместитель генерального прокурора и главный военный прокурор Анатолий Матиос задекларировал подарок супруги, который стоит 683 тыс грн

Как передает Politeka, информация о презенте была подана 21 февраля в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

На сайте ведомства указано, что это подарок в «неденежной форме». Однако информация о том, что именно подарила Матиосу супруга Ирина Барах, отсутствует.

Как известно, 13 февраля Анатолий Матиос отмечал День рождения. Ему исполнилось 48 лет.

Как писала Politeka, в сети опубликовано видео бегства главного военного прокурора Украины Анатолия Матиоса от неудобных вопросов о доходах.

«Да ну вас всех! Я никуда не вкладываю деньги», — ответил журналистам Матиос.