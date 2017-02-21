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Минобразования обновит программы 5–9 классов
Требования к изучению некоторых предметов не соответствуют ни возможностям, ни интересам детей, для которых они написаны
В Министерстве образования и науки рассказали о пяти основных тенденциях обновления учебной программы базовой школы. Об этом УНН сообщили в пресс-службе министерства.
Почти все программы имеют комментарии-нарекания со стороны учителей, что количество задач, которые предусмотрены программами, просто невозможно реализовать за время, отведенное на изучение предмета.
Например, учебная программа по предмету «Искусство» в 7 классе предусматривает, что дети в результате должны уметь выполнять современные вокальные произведения, в том числе на языке оригинала, создавать элементарный музыкальное сопровождение к ним, создавать собственные музыкальные композиции с использованием компьютерных технологий и т.д.
Комментаторы программы по английскому языку для общеобразовательных школ указывают, что среди тем «ситуативного общения» для учащихся 5–9-го классов совсем не предусмотрено тем на изучение компьютера и слов, которые связаны с его использованием.
Программа по информатике также подверглась значительной критике – в ней заложено изучение вещей, которые современные дети умеют делать еще с дошкольного возраста
Кроме того, есть предложения к украинской литературе, предлагают усилить знания школьников по истории, интегрировав в программу тексты, в которых художественно изображаются различные исторические события.
Также выделилась тенденция к увеличению практики. Например, в программе по химии предлагают «уменьшить изучение исторической составляющей законов», чтобы выделить больше времени на прикладное изучение предмета.
В обсуждении программы также отмечают, что требования к некоторым программам не соответствуют ни возможностям, ни интересам детей, для которых они написаны. Яркий пример – программа по зарубежной литературе для 8 класса. Отмечается, что в 8 классе дети не могут глубоко и с пониманием овладеть темой «Античная литература».
Напомним, что 13 февраля началось онлайн-обсуждение учебных программ для 5–9-го классов.
Источник: comments.ua
Теги: Донбасс, образование, программа
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