- Артеменка виключили з Радикальної партії07:51
- "Мы готовили аннексию Крыма 9 лет подряд", - предводитель "русской весны" рассказал шокирующие подробности07:30
- Масленица-2017: блины для Украины «взлетели» в цене на 20-25%07:15
- Комендантский час: СМИ узнали о «светской жизни» в «ЛНР» и «ДНР»07:05
- Во вторник утром решится судьба блокады Донбасса22:28
- Порошенко просить у Заходу оборонну зброю22:03
- Не дожил до Гааги: умер постпред России в ООН Чуркин.21:45
- Украинцев предупредили о резком изменении погоды21:20
- Кабмин определит «обеспеченных» пенсионеров и заставит выбирать между работой и пенсией21:02
- Приватизация ОПЗ: МВФ озвучил дедлайн20:48
"Мы готовили аннексию Крыма 9 лет подряд", - предводитель "русской весны" рассказал шокирующие подробности
В Крыму готовили захват власти с целью отделения от Украины в течение 9 лет, однако планы преступников в 2005 и 2008 годах провалились. Аннексию удалось провести только с третьей попытки в 2014 году при активной поддержке российской армии.
Об этом заявил одиозный экс-"народный мэр" Севастополя Алексей Чалый в интервью российским СМИ.
Он отметил, что сепаратисты тщательно готовились и искали юридическую возможность провести "отделение", однако реально она появилась только в 2014 году.
Первая попытка была подготовлена в момент после Оранжевой революции в 2005 году, однако легитимная передача власти сорвала планы пророссийских сепаратистов, которые не скрывают, что для аннексии им нужен был формальный период беззакония. Второй шанс возник в 2008 году в момент начала войны России и Грузии. Тогда Ющенко отдал жесткий приказ не впускать в Севастополь корабли Черноморского флота России, которые участвовали в военных действиях в Грузии.
При этом Чалый сообщил, что в успех операции он поверил только зимой 2014 года после того, как был захвачен Верховный Совет полуострова.
Источник: from-ua.com
Теги: Россия, Донбасс, Крым, аннексия
- Отказаться от евро: Ле Пен шокировала очередным заявлением
- Кремль подло обманул крымчан: Крым наш - долги ваши (ВИДЕО)
- США рассказали, когда начнут войну с Россией
- В Крыму началась раздача российских паспортов
- Верните! Путин распорядился передать Украине военную технику из крымских частей (ВИДЕО)
- Михаила Задорнова, который поддержал присоединение Крыма к России, выгоняют из Прибалтики (ВИДЕО)
- Комендантский час: СМИ узнали о «светской жизни» в «ЛНР» и «ДНР»07:05
- В Докучаевске начались страшные бои: первые подробности22:30
- Во вторник утром решится судьба блокады Донбасса22:28
- Мешканці Авдіївки вже не надіються на режим "тиші"18:28
- Донецкая фильтровальная станция готова к запуску17:15
- Бій під Авдіївкою – російські диверсанти пішли на прорив15:52
- Правозахисник розповів про «плюси» та «мінуси» визнання РФ «паспортів» невизнаних республік Донбасу15:40
- Авдеевские полицейские нашли в огороде российский беспилотник15:30
- В район Горлівки бойовики перекинули підрозділ ППО – Тимчук12:42
- Боевик «ДНР» устроил взрыв из-за ревности12:30
- Сандра Баллок предлагает пожить в ее доме за 15 тысяч долларов в месяц08:20
- Названа причина смерти дипломата Виталия Чуркина08:03
- Артеменка виключили з Радикальної партії07:51
- Британских учителей снабдят нательными видеокамерами07:45
- "Мы готовили аннексию Крыма 9 лет подряд", - предводитель "русской весны" рассказал шокирующие подробности07:30
- Масленица-2017: блины для Украины «взлетели» в цене на 20-25%07:15
- Комендантский час: СМИ узнали о «светской жизни» в «ЛНР» и «ДНР»07:05
- Газовая «супердержава» Путина отключит Вечный огонь в Керчи22:48
- В Докучаевске начались страшные бои: первые подробности22:30
- Во вторник утром решится судьба блокады Донбасса22:28
- Масленица-2017: блины для Украины «взлетели» в цене на 20-25%07:15
- Детские суициды из-за «групп смерти»: советы родителям от киберполиции19:45
- Масленица: обычаи на каждый из дней17:40
- Гематоген - корисна альтернатива шоколаду08:10
- Что делать, если кто-то «перебрал»: тактика ликвидации алкогольного отравления07:49
- Из-за легализации паспортов ЛДНР Украина рискует получить начало широкомасштабной войны15:37
- Как перестать беспокоиться и решить проблемы со сном - советы эксперта21:29
- Что делать, если ребенок подавился17:56
- Эти факты о человеческом мозге изменят вашу жизнь15:44
- Что нужно знать о какао08:36
- Порошенко готовит ответный шаг на указ Путина о документах "ЛДНР"
- Сначала указ, затем будут официально введены войска РФ - журналист об оккупированном Донбассе
- США предложили Украине помочь полностью заблокировать «ЛДНР»
- В Докучаевске начались страшные бои: первые подробности
- Чеченский батальон сил АТО предложил уникальный шанс больно отомстить России за признание "паспортов" "ДНР": для Кремля это станет ударом
- Семенченко: Блокаду Донбасса «зачистят» 23 февраля
- Все на Майдан: кто сегодня будет «взрывать» Киев
- Из-за легализации паспортов ЛДНР Украина рискует получить начало широкомасштабной войны
- После указа Путина о документах "ЛДНР" в России ожидают новых санкций
- Конфликт на Донбассе начнет затухать уже этой осенью - Тука