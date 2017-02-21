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"Мы готовили аннексию Крыма 9 лет подряд", - предводитель "русской весны" рассказал шокирующие подробности

21.02.2017 07:30
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"Мы готовили аннексию Крыма 9 лет подряд", - предводитель "русской весны" рассказал шокирующие подробности

В Крыму готовили захват власти с целью отделения от Украины в течение 9 лет, однако планы преступников в 2005 и 2008 годах провалились. Аннексию удалось провести только с третьей попытки в 2014 году при активной поддержке российской армии.

Об этом заявил одиозный экс-"народный мэр" Севастополя Алексей Чалый в интервью российским СМИ.

Он отметил, что сепаратисты тщательно готовились и искали юридическую возможность провести "отделение", однако реально она появилась только в 2014 году.

Первая попытка была подготовлена в момент после Оранжевой революции в 2005 году, однако легитимная передача власти сорвала планы пророссийских сепаратистов, которые не скрывают, что для аннексии им нужен был формальный период беззакония. Второй шанс возник в 2008 году в момент начала войны России и Грузии. Тогда Ющенко отдал жесткий приказ не впускать в Севастополь корабли Черноморского флота России, которые участвовали в военных действиях в Грузии.

При этом Чалый сообщил, что в успех операции он поверил только зимой 2014 года после того, как был захвачен Верховный Совет полуострова.

 

Источник:  from-ua.com



Теги: Россия, Донбасс, Крым, аннексия
 
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