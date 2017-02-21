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Отвод войск на Донбассе: РФ выдвинула Киеву новое обвинение

21.02.2017 19:45
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Отвод войск на Донбассе: РФ выдвинула Киеву новое обвинение

По мнению представителя России в ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе Бориса Грызлова, Украина срывает договоренности об отводе тяжелого вооружения 

Как передает агентство «Интерфакс-Украина», Грызлов утверждает, что именно Украина не желает соблюдать договоренность, к которой пришли на последнем заседании Трехсторонней контактной группой (ТКГ) в рамках реализации Минских соглашений.

«На прошлом заседании Контактной группы достигнута договоренность об отводе тяжелого вооружения в соответствии с линиями, указанными в Минских соглашениях. Это должно было произойти 20-го февраля. К сожалению, вынужден констатировать: на текущий момент внутри зоны безопасности фактически на всём протяжении линии разграничения все ещё размещено тяжелое вооружение», — сказал Грызлов.

Как считает российски политик, «нынешние украинские власти не стремятся к решению комплекса накопившихся в регионе проблем».

 

Источник: politeka.net


 



Теги: Россия, Донбасс, Киев, войска, отвод
 
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