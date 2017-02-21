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Российские военные в Крыму подсаживаются на наркотики

21.02.2017 14:20
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Российские военные в Крыму подсаживаются на наркотики

Стало известно, что российские военные, которые пребывают на территории оккупированного Крыма стали регулярно попадаться на употреблении наркотиков

Как передает Politeka, об этом сообщает на странице Главного управления разведки Минобороны Украины. В частности рост случаев употребления наркотических вещество наблюдается как среди рядовых солдат, так и среди руководства.

Выяснилось, что для локализации этого явления руководством МО РФ были созданы особые бригады военных медработников, которым проводится комплекс мероприятий. Также среди военного состава ввелись внезапные проверки на наличие в организме наркотических веществ.

Также, сегодня, 21 февраля, крымские учителя вышли на акцию протеста в Симферополе, требуя выплаты достойной заработной платы

Ранее стало известно, что российский корабль-шпион  устроил слежку за американским побережьем.  частности, передвижения корабля флота РФ в опасной близости к границе территориальных вод США фиксируется в течение последней недели.

 

 




Теги: Россия, Донбасс, Крым, наркотики, военные
 
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