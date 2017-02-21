Российские военные в Крыму подсаживаются на наркотики

21.02.2017 14:20

Стало известно, что российские военные, которые пребывают на территории оккупированного Крыма стали регулярно попадаться на употреблении наркотиков

Как передает Politeka, об этом сообщает на странице Главного управления разведки Минобороны Украины. В частности рост случаев употребления наркотических вещество наблюдается как среди рядовых солдат, так и среди руководства.

Выяснилось, что для локализации этого явления руководством МО РФ были созданы особые бригады военных медработников, которым проводится комплекс мероприятий. Также среди военного состава ввелись внезапные проверки на наличие в организме наркотических веществ.

Также, сегодня, 21 февраля, крымские учителя вышли на акцию протеста в Симферополе, требуя выплаты достойной заработной платы

Ранее стало известно, что российский корабль-шпион устроил слежку за американским побережьем. частности, передвижения корабля флота РФ в опасной близости к границе территориальных вод США фиксируется в течение последней недели.



