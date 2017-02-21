- Украина заблокировала заявление ООН по Чуркину14:30
- Российские военные в Крыму подсаживаются на наркотики14:20
- В «гумконвое» из РФ заметили совсем не «мирную» машину14:15
- 50 заданий для подростков: в сети запустили альтернативу «Синему киту»13:58
- У ОБСЄ категорично проти визнання "документів" "Л/ДНР"13:25
- Главу Укрзализныци увезла скорая13:10
- Разведка: в рядах боевиков растут небоевые потери13:00
- Порошенко уволил председателей РГА в двух областях12:48
- Кравчук назвал ключевые вызовы для Украины12:38
- Блокада Донбасса: власть озвучила свои требования11:40
Российские военные в Крыму подсаживаются на наркотики
Стало известно, что российские военные, которые пребывают на территории оккупированного Крыма стали регулярно попадаться на употреблении наркотиков
Как передает Politeka, об этом сообщает на странице Главного управления разведки Минобороны Украины. В частности рост случаев употребления наркотических вещество наблюдается как среди рядовых солдат, так и среди руководства.
Выяснилось, что для локализации этого явления руководством МО РФ были созданы особые бригады военных медработников, которым проводится комплекс мероприятий. Также среди военного состава ввелись внезапные проверки на наличие в организме наркотических веществ.
Также, сегодня, 21 февраля, крымские учителя вышли на акцию протеста в Симферополе, требуя выплаты достойной заработной платы
Ранее стало известно, что российский корабль-шпион устроил слежку за американским побережьем. частности, передвижения корабля флота РФ в опасной близости к границе территориальных вод США фиксируется в течение последней недели.
Теги: Россия, Донбасс, Крым, наркотики, военные
- Бензин в Крыму можно купить лишь благодаря знакомствам (ВИДЕО)
- План "Анаконда" освободит Донбасс с Крымом и задушит путинскую Россию
- Медведев заявил, что от санкций ЕС и США Россия только выиграет
- Ради сильной экономики: власти Крыма анонсируют повышение цен
- В России сравнили Крым с Сочи и Дагестаном
- В «гумконвое» из РФ заметили совсем не «мирную» машину14:15
- В Мариуполе подожгли катафалк. Пострадало еще 6 авто (ВИДЕО)13:41
- У ОБСЄ категорично проти визнання "документів" "Л/ДНР"13:25
- Разведка: в рядах боевиков растут небоевые потери13:00
- Блокада Донбасса: власть озвучила свои требования11:40
- Боевики вывели из строя военных10:28
- Блокада Донбасса: Два «оккупированных» завода Ахметова останавливают работу10:02
- Ситуация на КПВВ в зоне АТО: Марьинка опять "лидирует"09:30
- На Донбасс едет первый в этом году гумконвой из России09:20
- Комендантский час: СМИ узнали о «светской жизни» в «ЛНР» и «ДНР»07:05
- Украина заблокировала заявление ООН по Чуркину14:30
- Российские военные в Крыму подсаживаются на наркотики14:20
- В «гумконвое» из РФ заметили совсем не «мирную» машину14:15
- 50 заданий для подростков: в сети запустили альтернативу «Синему киту»13:58
- В Мариуполе подожгли катафалк. Пострадало еще 6 авто (ВИДЕО)13:41
- У ОБСЄ категорично проти визнання "документів" "Л/ДНР"13:25
- Главу Укрзализныци увезла скорая13:10
- Разведка: в рядах боевиков растут небоевые потери13:00
- Порошенко уволил председателей РГА в двух областях12:48
- Кравчук назвал ключевые вызовы для Украины12:38
- 50 заданий для подростков: в сети запустили альтернативу «Синему киту»13:58
- 10 причин, почему нужно регулярно высыпаться09:10
- Масленица-2017: блины для Украины «взлетели» в цене на 20-25%07:15
- Детские суициды из-за «групп смерти»: советы родителям от киберполиции19:45
- Масленица: обычаи на каждый из дней17:40
- Гематоген - корисна альтернатива шоколаду08:10
- Что делать, если кто-то «перебрал»: тактика ликвидации алкогольного отравления07:49
- Из-за легализации паспортов ЛДНР Украина рискует получить начало широкомасштабной войны15:37
- Как перестать беспокоиться и решить проблемы со сном - советы эксперта21:29
- Что делать, если ребенок подавился17:56
- Порошенко готовит ответный шаг на указ Путина о документах "ЛДНР"
- Сначала указ, затем будут официально введены войска РФ - журналист об оккупированном Донбассе
- В Докучаевске начались страшные бои: первые подробности
- США предложили Украине помочь полностью заблокировать «ЛДНР»
- Чеченский батальон сил АТО предложил уникальный шанс больно отомстить России за признание "паспортов" "ДНР": для Кремля это станет ударом
- Во вторник утром решится судьба блокады Донбасса
- Семенченко: Блокаду Донбасса «зачистят» 23 февраля
- Все на Майдан: кто сегодня будет «взрывать» Киев
- Экс-разведчик: Ситуация на пределе. Назревает третий Майдан
- Из-за легализации паспортов ЛДНР Украина рискует получить начало широкомасштабной войны