Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Савченко не смогла сдать свою неприкосновенность

21.02.2017 14:55
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Савченко не смогла сдать свою неприкосновенность

Внефракционный депутат Верховной Рады Надежда Савченко не смогла сдать свою неприкосновенность

Первый заместитель главы регламентного комитета Верховной Рады Павел Пинзеник в комментарии LB.ua заявил, что согласно Конституции и законам Украины народный депутат не может отказаться от неприкосновенности или просить снять ее.

«Она не может просить о снятии неприкосновенности и не может от нее отказаться, это не ее собственность. Это не предусмотрено Конституцией и законами Украины, в соответствии с которыми должен действовать нардеп. Ни регламентный комитет ни Верховная Рада подобных обращений не рассматривает и не решает», — пояснил он.

Пинзеник также добавил, что ее заявление не будет выноситься на рассмотрение, поскольку здесь нечего рассматривать и о чем дискутировать. По его мнению, это просто пиар и пустые слова.

Как сообщала Politeka, Савченко просит снять с нее депутатскую неприкосновенность. Более того она призывает всех народных депутатов Украины, президента Украины и украинских судей сделать то же самое. У себя в Facebook она продемонстрировала заявление на имя первого заместителя председателя комитета Рады по вопросам регламента и организации работы парламента, депутата от «Народного фронта», Павла Пинзеника. Она просит рассмотреть на заседании комитета вопрос снятия с нее депутатской неприкосновенности и вынести его на голосование.

 

Источник:  politeka.net



Теги: политика, Донбасс, неприкосновенность
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх