Савченко не смогла сдать свою неприкосновенность

21.02.2017 14:55

Внефракционный депутат Верховной Рады Надежда Савченко не смогла сдать свою неприкосновенность

Первый заместитель главы регламентного комитета Верховной Рады Павел Пинзеник в комментарии LB.ua заявил, что согласно Конституции и законам Украины народный депутат не может отказаться от неприкосновенности или просить снять ее.

«Она не может просить о снятии неприкосновенности и не может от нее отказаться, это не ее собственность. Это не предусмотрено Конституцией и законами Украины, в соответствии с которыми должен действовать нардеп. Ни регламентный комитет ни Верховная Рада подобных обращений не рассматривает и не решает», — пояснил он.

Пинзеник также добавил, что ее заявление не будет выноситься на рассмотрение, поскольку здесь нечего рассматривать и о чем дискутировать. По его мнению, это просто пиар и пустые слова.

Как сообщала Politeka, Савченко просит снять с нее депутатскую неприкосновенность. Более того она призывает всех народных депутатов Украины, президента Украины и украинских судей сделать то же самое. У себя в Facebook она продемонстрировала заявление на имя первого заместителя председателя комитета Рады по вопросам регламента и организации работы парламента, депутата от «Народного фронта», Павла Пинзеника. Она просит рассмотреть на заседании комитета вопрос снятия с нее депутатской неприкосновенности и вынести его на голосование.

Источник: politeka.net