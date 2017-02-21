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Савченко отказалась от депутатской неприкосновенности
21.02.2017 11:30
Внефракционный народный депутат Украины Надежда Савченко написала заявление об отказе от депутатской неприкосновенности, передает Обозреватель.
"Третья годовщина Майдана. Пришло время политикам выполнять свои обещания без третьего Майдана! Выполнение первого обещания: я отказываюсь от депутатской неприкосновенности. Призываю всех народных депутатов Украины, президента Украины и украинских судей сделать то же самое", - написала нардеп в своем Facebook, опубликовав фото заявления.
Савченко просит рассмотреть ее решение на заседании парламентского комитета по вопросам регламента и вынести соответствующее постановление в сессионный зал Верховной Рады.
Источник: from-ua.com
Теги: Донбасс, депутатская неприкосновенность, неприкосновенность, отказ
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