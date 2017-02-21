СБУ разоблачила схему фиктивной легализации российских граждан в Украине

21.02.2017 17:47

Механизм незаконной легализации российских граждан в Украине через фиктивное трудоустройство разоблачила на Закарпатье Служба безопасности Украины. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Правоохранители обнаружили гражданина России, который в Ужгороде оформил юридическую контору на подставных лиц. Фиктивно трудоустроившись в ней, уроженец Уфы делился собственным опытом «легализации» с другими иностранцами и лицами без гражданства.

Гражданин РФ имел официальное разрешение на кратковременное пребывание в Украине, но значительно превысил этот срок. Государственным учреждениям, уполномоченным продлить срок законного пребывания в нашей стране, он предоставил ложную информацию о себе, в частности о якобы его преследования в России.

Сотрудники СБУ также установили, что на самом деле этот иностранец намеревался обратиться в суд, чтобы вернуть российскому «Сбербанку» якобы долги граждан Украины.

На основании материалов СБУ Ужгородский горрайонный суд принял постановление о выдворении гражданина РФ за нарушение правил пребывания в Украине. Иностранцу также запрещен въезд в Украину на три года.